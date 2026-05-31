SAD napale brod u Pacifiku: 'Ubijena su tri narko-terorista'

Američka vojska priopćila je u subotu da je izvela napad na brod u istočnom Pacifiku, pri čemu su poginula trojica muškaraca, "narko-terorista", što je drugi napad u isto toliko dana.

Južno zapovjedništvo SAD-a objavilo je na društvenoj mreži X da su obavještajni podaci potvrdili kako se plovilo kretalo rutama koje se koriste za krijumčarenje droge u istočnom Pacifiku te da je bilo uključeno u operacije trgovine drogom.

"Tri muška narko-terorista ubijena su tijekom ove akcije. Niti jedan pripadnik američkih vojnih snaga nije ozlijeđen", navodi se u priopćenju.

Ovo je posljednji u nizu sličnih incidenata koji su se dogodili tijekom proteklih nekoliko mjeseci.