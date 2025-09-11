Obavijesti

TREBA ODOBRITI KONGRES

SAD odobrio prodaju projektila Finskoj vrijednih milijardu $

Piše HINA,
Foto: LOUIZA VRADI/REUTERS

Nakon ruske invazije na Ukrajinu, Finska je okončala dugogodišnju vojnu nesvrstanost i pridružila se NATO-u 2023. godine. Ovu transakciju još treba odobriti američki Kongres

Sjedinjene Države su u srijedu objavile da su odobrile prodaju naprednih projektila zrak-zrak i pripadajuće opreme u vrijednosti većoj od milijardu dolara Finskoj, saveznici u NATO-u koja dijeli dugu granicu s Rusijom.

"Predložena prodaja poboljšat će sposobnost Finske da se suoči sa sadašnjim i budućim prijetnjama i njezinu interoperabilnost sa SAD-om i drugim savezničkim snagama", navodi se u izjavi Američke agencije za obrambenu sigurnosnu suradnju (DSCA).

Prodaja će, također, "podržati ciljeve američke vanjske politike i nacionalne sigurnosti", dodala je agencija. 

Nakon ruske invazije na Ukrajinu, Finska je okončala dugogodišnju vojnu nesvrstanost i pridružila se NATO-u 2023. godine. Ovu transakciju još treba odobriti američki Kongres. 

