SAD otvorio veleposlanstvo u Jeruzalemu, u Gazi 52 mrtvih

U Pojasu Gaze je od 30. ožujka kada su počeli masovni prosvjedi ukupno poginulo 106 Palestinaca. Ponedjeljak je najsmrtonosniji dan izraelsko-palestinskog sukoba od rata u ljeto 2014. u palestinskoj enklavi.

Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas je u ponedjeljak osudio izraelski "masakr" u Pojasu Gaze.

"Sjedinjene Države više nisu posrednik na Bliskom istoku", rekao je Abbas u Ramallahu i ocijenio da američko veleposlanstvo predstavlja "novi potez kolonizacije".

On je najavio tri dana žalosti na palestinskim teritorijima i opći štrajk u utorak, dan kada Palestinci obilježavaju "Nakbu", katastrofu koju za njih predstavlja osnivanje države Izrael 1948.

In an anti-humanity regime has murdered more than 46 peaceful protestors. A mother's gift from U.S to Palestine's mother. Stop this barbaric crime !#Jerusalem pic.twitter.com/HBePp72eW4 — Syeda Zainab (@Saydazainab1) 14. svibnja 2018.

Deseci tisuća Palestinaca krenuli su prema granici s Izraelom, neki sve do izraelske zaštitne ograde, linije za koju su izraelski čelnici rekli da je Palestinci neće prijeći.

Demonstranti, neki naoružani praćkama, bacali su kamenje na izraelske snage sigurnosti koje su odgovorile suzavcem i intenzivnom vatrom iz oružja.

Izraelska vojska priopćila je da na "10.000 nasilnih prosvjednika odgovara vatrom i sredstvima za rastjerivanje ljudi, djelujući u skladu s operativnim procedurama".

Na svečanosti otvaranja veleposlanstva, izraelski premijer Benjamin Netanyahu zahvalio je Trumpu "na hrabrosti da ispuni svoja obećanja".

Israeli soldiers used tear gas and gunfire to keep Palestinian protesters from crossing the border fence with Gaza, killing at least 52 according to Palestinian officials. 40 miles away, officials celebrated the U.S. Embassy’s relocation to Jerusalem. https://t.co/gq5zgBYt36 pic.twitter.com/190wYUapug — The New York Times (@nytimes) 14. svibnja 2018.

"Ovo je velik dan. Velik dan za Jeruzalem. Velik dan za državu Izrael. Dan koji će biti upisan u naše nacionalno sjećanje budućih naraštaja", rekao je Netanyahu.

"U Jeruzalemu smo i ovdje smo da bi tu i ostali", dodao je.

It’s a great day for Israel. It’s a great day for America. It’s a great day for our fantastic partnership. But I believe it’s also a great day for peace. pic.twitter.com/Vb98VOD4uE — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 14. svibnja 2018.

Netanyahu je završio govor nazivajući Jeruzalem "vječnom i nedjeljivom izraelskom prijestolnicom".

Jared Kushner, zet i viši savjetnik Donalda Trumpa za Bliski istok, rekao je na ceremoniji da je SAD pokazao svijetu kako mu se može vjerovati.

"Kada predsjednik Trump nešto obeća, onda to i ispuni", kazao je Kushner. "Danas pokazuje američko vodstvo. Preseljenjem našeg veleposlanstva u Jeruzalem još jednom smo pokazali svijetu da se SAD-u može vjerovati", dodao je.

As the US opened its embassy in Jerusalem, scores of Palestinians were killed by Israeli forces in the deadliest day of violence since 2014 https://t.co/8uRWTL1zND pic.twitter.com/vHulLUjtqo — BBC News (World) (@BBCWorld) 14. svibnja 2018.

"Mi smo uz naše prijatelje i saveznike, a prije svega smo pokazali da će SAD postupati ispravno", istaknuo je Kushner.

Trump je u videoporuci sudionicima rekao da SAD ostaje "potpuno" predan pronalaženju trajnog mirovnog dogovora između Izraelaca i Palestinaca.

"Naša najveća nada jest mir. SAD ostaje potpuno predan pronalaženju trajnog mirovnog dogovora", poručio je Trump visokim američkim i izraelskim dužnosnicima.