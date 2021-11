Ljekarne u kojima se provodi cijepljenje protiv bolesti COVID-19 je zajednički projekt Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatske ljekarničke komore, pod nazivom „Ljekarna kao mjesto cijepljenja protiv COVID-19 bolesti“.

Popis ljekarni u kojima se može cijepiti:

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

III. SISAČKO-MOSLOVAČKA ŽUPANIJA

IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

XII. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA

XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

X. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

XXI. GRAD ZAGREB

Gradske ljekarne Zagreb se nisu uključile u akciju cijepljenja.

- U ljekarnama koje su u sustavu Gradske ljekarne Zagreb nije se moguće cijepiti jer se primarno u ljekarnama osigurava opskrbljenost pučanstva lijekovima, medicinskim i drugim proizvodima, uz koje treba istaknuti i vrlo bitnu savjetodavnu ulogu ljekarnika. Magistri farmacije, kao i farmaceutski tehničari koji rade u ljekarnama nisu ovlašteni za provođenje cijepljenja. Za provođenje cijepljenja ovlašteni su liječnici, doktori medicine. Kada se govori o cijepljenju u ljekarnama misli se na situaciju kada liječnici dolaze u ljekarnu cijepiti pacijente prema prethodnom dogovoru - piše ravnateljica Nada Jambrek, mag. pharm.

- Gradska ljekarna Zagreb nastoji zaštititi svoje radnike i pacijente provođenjem svih epidemioloških mjera od strane HZJZ, kao i provođenjem svih Odluka Stožera civilne zaštite RH. Shodno navedenom, u prostor svake oficine predviđen je ulazak određenog broja pacijenata. Ulazak i boravak većeg broja osoba od navedenog u svaku ljekarnu predstavlja ozbiljno i opasno kršenje epidemioloških mjera - navodi dalje. Više pročitajte na Zagreb.info.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo organizira dva punkta za cijepljenje bez najavljivanja.

Od 2. studenog, cijepljenje protiv bolesti COVID-19 svim dostupnim vrstama cjepiva bit će moguće obaviti na cjepnom punktu Velesajam u Paviljonu 9, umjesto dosadašnjeg Paviljona 6, a građani mogu primiti prvu, drugu ili treću dozu cjepiva. Termini cijepljenja prema javnom pozivu na Cijepnom punktu Velesajam odvijaju se prema sljedećem rasporedu: ponedjeljkom, srijedom, petkom, subotom i nedjeljom od 8 do 12 sati te utorkom i četvrtkom od 14.30 do 19 sati.

Cijepljenje na obje lokacije organizirano je za osobe koje trebaju primiti prvu, drugu ili treću/docjepnu dozu cjepiva, uz obavezno predočenje potvrde o cijepljenju ako je osoba došla po drugu ili treću dozu cjepiva.



Prvi punkt organiziran je u suradnji sa Školom narodnog zdravlja Andrija Štampar na adresi Rockefellerova 4. Građani se bez prethodne najave mogu cijepiti svake srijede od 16.00 do 20.00 sati. Dostupna su sva cjepiva, a građani mogu primiti prvu, drugu ili treću dozu cjepiva.



Drugi punkt građanima je na raspolaganju svakim radnim danom od 8.00 do 18.00 sati u Ulici Radoslava Cimermana 64a u Zagrebu (Kajzerica, zgrada kod semafora u neposrednoj blizini Hipodroma). Cjepivo Moderna bit će od 11. listopada dostupno utorkom, srijedom i četvrtkom. Sva ostala cjepiva (Comirnaty, Astrazeneca i J&J/Janssen) dostupna su svim danima u tjednu. Građani na istoj adresi mogu primiti i treću dozu cjepiva svaki radni dan od 8.00 do 18.00 sati, ali i savjetovati se vezano uz cjepivo subotom od 8.00 do 12.00 sati.