Sad smo već na dugim cijevima. To nije samo kult oružja, nego i politička manipulacija oružjem

U kolovozu 2017. godine saborski zastupnik HDZ-a Stevo Culej plasirao je na Facebooku objavu "Hrvaticama i Hrvatima", popraćenu njegovom kiselom facom, o tome da mu je "oduzeto oružje", uz apel da oni "svoje bolje čuvaju".

Policija je tada zaplijenila nekoliko pušaka i pištolja iz njegova privatnog arsenala nakon što mu je istekao oružani list.

U listopadu iduće godine, Culej se u raspravi u Hrvatskom saboru založio za to da "svaki zdrav Hrvat u pograničnom području sa Srbijom ima oružje pri ruci".

I eto ga, Josip Dabro očito je poslušao savjet svog kolege iz HDZ-a, savjet za koji Culej nije snosio nikakve posljedice niti ukore stranačkog šefa Andreja Plenkovića, pa je ovih dana zatrpao hrvatsku javnost snimkama kako prvo puca iz pištolja kroz prozor automobila, a zatim i kako daje maloljetnicima da pucaju iz kalašnjikova.

Dabro je svoje oružje bolje čuvao, ali snimke s oružjem baš i ne.

Kazna zatvora

Pa je sada Telegram objavio da je imao uvid u snimku, koja je u posjedu DORH-a, na kojoj sada već bivši ministar puca iz dugog oružja na otvorenom, čak daje oružje i maloljetnicima, za što je predviđena višegodišnja zatvorska kazna.

Dabro je, eto, samo još jedan "Hrvat iz pograničnog područja" koji je poslušao uputu svog kolege, Plenkovićeva saborskog zastupnika, i bolje čuvao svoje oružje, da mu ga ne oduzme policija.

Dabro će sada zbog ovoga snositi sankcije, možda ne samo političke. Iste sankcije koje nije snosio Culej, već je godinama bio politička uzdanica Andreja Plenkovića.

Kult oružja

Kad se pored svega toga uzme u obzir i ona notorna objava bivšeg zastupnika Željka Glasnovića na Facebooku, na kojoj pozira s kalašnjikovom i prijeti eliminacijom "udbaša", nije nikakvo čudo da je upravo Domovinski pokret pokazao najveće razumijevanje za Danijela Bezuka koji je kalašnjikovom izrešetao zgradu Vlade i policajce koji su je čuvali.

Nije ovo samo kult oružja. Ovo je politička manipulacija oružjem.

Spoznaja da Josip Dabro maloljetnike uči kako pucati iz kalašnjikova, kako namještati paljbu - rafalno ili pojedinačno - pomalo objašnjava put kojim se kretao 19-godišnji atentator na Banske dvore, mladić također odrastao u okruženju vatrenog oružja i političkog radikalizma.

Politička milicija

Sve to podsjeća na politički i ideološki formiranu američku miliciju, paravojne skupine koje skupljaju oružje i provode vlastitu oružanu obuku, sa ciljem postizanja borbene spremnosti. Nekad za obračune s migrantima, nekad s Vladom, nekad s onima koje proglase neprijateljima.

U Hrvatskoj, oružje se nekako uvijek nađe u rukama političkih radikala, stranaka koje parazitiraju na međunacionalnim netrpeljivostima i nacionalnim mitovima, na izmišljenim prijetnjama i mobilizaciji protiv delegiranih protivnika.

Domovinski pokret jedna je od takvih stranaka koja je od Slavonije napravila doslovno bojno polje, umjesto prosperitetne regije.

Je li oružje u njihovim rukama produžetak njihove politike i ideologije?

Njeguju traume

"Apsolutno, na svaki način, u želji pomoći oblikovanju kvalitetnog hrvatskog društva, ističemo da je bilo kakvo mahanje oružjem nama neprihvatljivo", izjavio je ovih dana Ivan Penava. "Ali moramo biti svjesni da smo okruženi ljudima i prijateljima koji su branili oružjem ovu zemlju. Živimo u takvom ambijentu i nosimo kao društvo traume iz tog perioda".

Pa stoga te traume prenosimo na nove generacije, trideset godina nakon kraja Domovinskog rata, kao što to čini Josip Dabro uključujući maloljetnike u svoje oružane manevre.

Neki novi klinci

A vatreno oružje, i to ne lovačko, nego jurišno, prigodno se našlo u rukama mladića koji je bio prepariran za to da svoju frustraciju i nezadovoljstvo ispuca na zgradu Vlade, nakon čega su iz DP-a poručivali da je za to sigurno imao razloga.

Hoće li možda neki novi klinci iskoristiti oružje u svojim rukama?

Jer, kao što reče Stevo Culej, "svaki zdrav Hrvat u pograničnom području sa Srbijom ima oružje pri ruci". Pa ako je to mogao reći Plenkovićev zastupnik, onda tako mogu postupati i Plenkovićevi koalicijski partneri.

To su, naime, "bećarski običaji".