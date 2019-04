Sad su kod udomitelja: Sestre samo žele opet živjeti zajedno

Nakon smrti oca, koji je preminuo 2014. godine, Mihaela (22), Klementina (20), Barbara (18) i Lucija (17) Majhen iz Novakovca kraj Ludbrega ostale su same na svijetu. Rasporedili su ih u udomiteljske obitelji. Najveća im je želja ponovno zajedno živjeti u roditeljskoj kući.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Mama nas je napustila prije 15 godina. Imala sam sedam, a Lucija tek dvije godine. Otišla je sa susjedom i sad živi u Sloveniji.

- Odgajali su nas baka Terezija i tata. Baka je umrla 2010. godine - prisjeća se Mihaela. Sestrinska ljubav i povezanost obilježili su im djetinjstvo, kojeg se s osmijehom sjećaju.

S radošću se sjećaju djetinjstva

- Pripremale smo kolače od blata u dvorištu i kopale bazen. Ceradu bismo stavile u zemlju, napunile je vodom i onda bismo se kupale. Nismo imali novca za pravi bazen, pa je i takav improvizirani poslužio. Tata bi se ljutio jer se bojao da ćemo dobiti veliki račun za vodu. Bilo nam je veselo i bile smo sretne - sa sjetom se djetinjstva prisjećaju sestre Majhen. Mihaela je završila srednju turističku, zaposlila se i živi kod dečka u obližnjem selu. Klementina je završila srednju ekonomsku i radi, a Barbara i Lucija još su srednjoškolke. Sve tri žive kod iste udomiteljice.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Ona je izuzetna žena. U svemu nam pomaže, vrlo je dobra prema nama i sve nam omogući. Jako je volimo - kažu djevojke. Njihovu želju da život nastave zajedno pod krovom roditeljske kuće nastoji im ispuniti Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije Zipka. Pokrenuli su humanitarnu akciju, a do sada su prikupili oko 60.000 kuna. Donacije će prikupljati do svibnja, a kuća bi trebala biti obnovljena do kraja lipnja.

Pomažu i mnogobrojni obrtnici

- Znali smo da su djevojke u udomiteljstvu i da imaju kuću koju treba obnoviti. Kad su se počele osamostaljivati, došli smo na ideju da im pomognemo. Računica kaže da bi obnova njihove kuće stajala 511.000 kuna, a uz tih 60.000 kuna javilo se puno obrtnika koji žele besplatno raditi, a neki doniraju i materijal. Mi smo prva udomiteljska udruga u Hrvatskoj koja ima i stambenu zajednicu, u kojoj se mladi pripremaju za život - kaže tajnica udruge Zipka Stana Vereš.

Foto: privatni album

Žele nastaviti školovanje

Kad za nekoliko mjeseci tih 90 četvornih metara kuće bude u funkciji, najprije će se u nju preseliti dvije starije sestre, a potom će im se, kad navrši 18 godina, pridružiti Barbara, a za godinu dana i Lucija. Mihaela bi, kaže, rado nastavila školovanje na Učiteljskom fakultetu, a Lucija bi nakon srednje škole htjela upisati kriminalistiku.

Svi koji mogu i žele pomoći sestrama Majhen da se što prije usele u svoj dom mogu novčane priloge uplatiti na poseban žiro račun HR8923900011500146046 otvoren u Hrvatskoj poštanskoj banci. Dodatne informacije mogu dobiti na broj 092/354-7443 ili na e-mail: udomitelji.zipka@gmail.com



