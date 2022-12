SAD-u prijeti ciklon bomba: Meteorolozi očekuju najhladniji Božić u posljednjih 40 godina

Foto: Reuters

Meteorolozi upozoravaju na obilan snijeg, niske temperature i jake vjetrove koji će dovesti do smrzavanja većeg djela zemlje - od New Yorka, Michigana, Nebraske, Washingtona do Texasa i sunčane Floride.

Snažna arktička zimska oluja proći će ovaj tjedan kroz SAD i Kanadu i sa sobom donijeti snježnu mećavu i niske temperature. Zahlađenje koje se događa "jednom u generaciji" počelo je na pacifičkom sjeverozapadu u utorak, a meteorolozi predviđaju kako će ih već sutra pogoditi ciklon bomba. Za više od 70 milijuna ljudi od države Washington do Marylanda izdano je upozorenje zbog zimskih vremenskih (ne)prilika. Očekuju se i nestanci struje, a oluja je već sada mnogima poremetila put zračnim prometom uoči blagdana. Nacionalna meteorološka služba u Brooklynu, New York, nazvala je ovo zimskim meteorološkim događajem koji se događa jednom u generaciji, posebno jer oluja doseže područje Velikih jezera gdje se očekuje da će njezin pritisak dosegnuti ekvivalent uragana kategorije 3. Guverneri Kentuckyja i Sjeverne Karoline već su proglasili izvanredno stanje. Foto: KYODO/REUTERS - Za sve koji ostanu u oluji to znači značajnu prijetnju za život jer se očekuje brzina vjetra veća od 88,5 kilometara na sat - upozoravaju iz podružnice Nacionalne meteorološke službe u Chicagu. Oluja će također donijeti po život opasne niske temperature. - Svaka država u kontinentalnom dijelu SAD-a mogla bi zabilježiti temperature ispod -6 Celzijusa na Badnjak - objavila je Nacionalna meteorološka služba. Očekuje se da će arktička eksplozija, koju je Weather Channel nazvao Zimska oluja Eliot, donijeti najhladniji Božić na Srednjem zapadu od kasnih 1980-ih. Meteorolozi upozoravaju na obilan snijeg, niske temperature i jake vjetrove koji će dovesti do smrzavanja većeg djela zemlje - od New Yorka, Michigana, Nebraske i Washingtona do Texasa i čak sunčane Floride. - Bit će oboreni rekordi u nekim područjima - rekao je meteorolog Alex DaSilva za novine USA Today dodavši da bi temperature mogle pasti i do 30 stupnjeva ispod normale u mnogim regijama. Foto: RICK DORION/REUTERS - To je mjera brzog jačanja oluje i čini se da će oluja postići status bombe-ciklone jer će jačati prilično brzo - kazao je DaSilva. A što je uopće ciklon bomba i kako nastaje? To je velika, intenzivna oluja koja nastaje na srednjim geografskim širinama i koja ima nizak tlak u središtu, vremenske fronte i niz povezanih vremenskih prilika, od snježnih oluja, preko jakih grmljavina, do obilnih oborina. Ciklon postaje bomba kada joj se središnji tlak vrlo brzo smanji, odnosno za najmanje 24 milibara u 24 sata.