SAD uvodi jamčevinu za vize od 15.000 dolara za još 12 zemalja

Sjedinjene Američke Države u srijedu su priopćile da proširuju svoj program jamčevina za vize na 12 dodatnih zemalja. Od 2. travnja, putnici iz ukupno 50 zemalja morat će platiti polog od 15.000 dolara pri ulasku u SAD, što je, prema riječima vlade, motivacija posjetiteljima da ne prekoračuju svoje vize.

Tunis, čija se momčad kvalificirala na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u nogometu koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku, dodan je na popis, kao i Kambodža, Etiopija, Gruzija, Grenada, Lesoto, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Papua Nova Gvineja i Sejšeli.

Pilot program pokrenut je prošlog kolovoza i odnosi se na turiste i poslovne putnike. State Department priopćio je da je broj nositelja viza koji prekoračuju dopušteni boravak od tada značajno opao.

Polog će se vratiti putnicima koji se vrate kući pod uvjetima vize koju imaju ili ne ostvare svoje putovanje.

Posjetitelji iz zemalja u takozvanom Programu izuzeća od viza (VWP) nisu pogođeni, prema ranijim informacijama. To uključuje većinu zemalja Europske unije.