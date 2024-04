Sad za istač! Beroš 5 dana prije izbora najavio da kreće gradnja dječje bolnice u Blatu. Opet...

U listopadu 2022. Ministarstvo zdravstva najavilo je da kreće raspisivanje natječaja za izradu idejnog projekta, Nacionalne dječje bolnice te da bi izgradnja trebala početi 2024. Međutim, sad je samo par dana uoči izbora u Ministarstvu zdravstva predstavljen idejni projekt Nacionalne dječje bolnice u prostoru nedovršene Sveučilišne bolnice na lokaciji Blato u Zagrebu, te najavljeno da bi izgradnja trebala početi 2026., a da se završetak prve faze izgradnje očekuje 2029. godine. Riječ je o bolnici čija je procijenjena vrijednosti 225 milijuna eura.

Treba napomenuti kako više ne znamo ni koji je to po redu ministar zdravstva da najavljuje taj projekt.

- Američki predsjednik Abraham Lincoln je rekao da nas neće pamtiti po onome što smo govorili već po onome što smo izgradili. Prva faza ovog projekta je bila izrada studije izvodljivosti koju smo završili u siječnju 2023. Nakon javne nabave realizirali smo izradu idejnog projekta, koja je završena neki dan. Sad je pred nama izrada dokumentacije za natječaj za izgradnju i opremanje. S tim da prvo moramo riješiti imovinsko-pravne odnos s Gradom Zagrebom jer je zemljište u Blatu njihovo - izjavio je ministar zdravstva Vili Beroš.

Naveo je kako se radi o čistoj slučajnosti da je tik pred izbore završena izrada idejnog projekta, te da bi imovinsko-pravne odnose s Gradom trebali riješiti u roku mjesec, dva.

'Nema povratka'

- Nakon ovog nema povratka natrag. Ako se bilo koji detalj u dinamici realizacije ne dogodi iz neobjektivnih razloga možete me prozvati i ako budem ministar dat ću mandat na raspolaganje. Cijena prve faze je 225 milijuna eura, a mi smo osigurali 40 milijuna eura iz EU, ostalo je osigurano u državnom proračunu. Dogovoreno je s Gradom da ćemo zemljište prebaciti na državu. Procjena je došla, a u sve je uključen i DORH - izjavio je Beroš.

Što se tiče starog kostura nikad završene bolnice izjavio je da je stav struke da treba težiti gradnji ispočetka jer da je taj kostur bolnice desetljećima bio izložen vremenskim uvjetima.

Gordan Žanić, ravnatelj uprave za financije u Ministarstvu zdravstva i voditelj projekta ispred Ministarstva zdravstva, naglasio je kako je bolnica u Blatu korak prije kraja.

- Ovo je završna faza prije završetka prve faze gradnje. Prije 40 godina smo imali ideju prebaciti bolnicu s druge strane Save. Danas je povijesni tren i siguran sam da će iduća vlast to realizirati. Ovo je jako zahtjevan projekt. Beroš je kao pomoćnik ministra bio voditelj ovog projekta. Sad smo završili idejni projekt. Do lipnja nas čeka ishođenje posebnih uvjeta. U siječnju 2026. očekujemo početak gradnje i opremanje 1. faze., a završetak gradnje u toj prvoj fazi očekuje se u ožujku 2029. U travnju 2029. godine očekujemo da prva faza izgrađene nove dječje bolnice počne s radom. Moramo riješiti imovinsko-pravni status s Gradom Zagrebom s kojima smo već definirali sve. Moramo i ugovoriti isporuku geotermalne vode za grijanje i hlađenje bolnice s koncesionarom jer je voda ispod buduće bolnice u koncesiji. Prva faza gradnje je u vrijednosti od 225 milijuna eura plus PDV. Ishodovana su EU sredstva u iznosu od 40 milijuna eura. Ostatak novaca ići će iz državnog proračuna - izjavio je Žanić.

Evo koje bolnice prve sele u Blato

Saša Marenjak, ugovoreni voditelj projekta, kazao je da se na tome radilo dugi niz mjeseci te da je u studiji izvodljivosti definirano koji su odjeli koji trebaju u novu bolnicu.

- U prvoj fazi u novu se bolnicu seli cijela Klaićeva, zatim pedijatrija i ginekologija KBC-a Sestre milosrdnice. U drugoj fazi prelazi kompletan Goljak, Kukuljevićeva i ginekologije Merkura. Mjesto gdje ćemo graditi bolnicu nudi optimalnu prostornu povezanost. Ovo će biti prva carbon zero neutralna bolnica u Europi. Sve potrebe energenata ćemo riješiti s 80 posto obnovljivih izvora energije - izjavio je Marenjak.

Arhitektica Iva Puđa, koja radi za projektantsku tvrtku koja je izradila idejni projekt za bolnicu opisala je kako će ona izgledati.

- Djeci je teško doći i biti u bolnici. Naš posao je bio da im to olakšamo. Svaki odjel smo podijelili na teme. Htjeli smo predstaviti raznolikost Hrvatske pa će biti put kroz Hrvatsku. Svaki odjel će imati neku temu. Našu bolnicu nazvali smo planina. Imamo atrije pune svjetla i zelenila. Kako putujemo kroz bolnicu tako mijenjamo krajolike. U prizemlju su poliklinike, na prvom katu sale, a na zadnja dva kata sobe. Sa strane je poseban ulaz za Hitnu, ispred bolnice imamo veliku nadstrešnicu s drop off-om gdje dolazi javni prijevoz te gdje se mogu iskrcati pacijenti i iz osobnih vozila - opisala je budući izgled bolnice Puđa.

Ravnatelj Klaićeve Goran Roić također je bio na konferenciji za medije gdje je naglasio kako Klinika za dječje bolesti u Klaićevoj postoji 75 godina.

- Danas imamo četiri zgrade i tri dodatne lokacije jer nemamo uvjeta za širenje. Bolnica je dala svoje. Imamo 37 posto bolesnika iz ostatka Hrvatske, a nova bolnica bit će nacionalnog karaktera - rekao je Roić.