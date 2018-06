'Sada suosjeća s izbjeglicama, a mene, svog sina, se odrekao!'

Bivši američki predsjednik ne može pobjeći od afera iz svojeg privatnih života. Osim one svima dobro poznate s Monicom Lewinsky, iz ljubavne prošlosti ga proganja i njegov samoproglašeni sin, rođen iz Clintonovih navodnih susreta s prostitutkom.

Upravo je on prozvao bivšeg američkog predsjednika jer izražava suosjećanje prema djeci izbjeglica koje odvajaju od njihovim obitelji, a njega se odrekao.

Danney Williams (32) već godinama tvrdi da je njegova majka Bobbie Ann, bivša prostitutka, upoznala Clintona 1982. godine, dok je bio guverner u Arkansasu. Bobbie Ann navodno se s Clintonom susrela 13 puta, a u jednom od tih susreta ostala je trudna i rodila Danneyja.

Williams je nekoliko puta javno prozvao Clintona i zatražio da ga prizna kao svojeg sina.

U utorak, Williams je na Twitteru objavio Clintonovu fotografiju i njegovu izjavu o imigracijskoj krizi: 'Na Dan očeva razmišljam o tisućama djece koja su na granici razdvojena od svojih obitelji. Ta djeca ne bi trebala biti sredstvo u pregovaranju. Vraćanje djece njihovim obiteljima potvrdilo bi američku vjeru i podršku svim roditeljima koji vole svoju djecu'.

The same man that is sympathetic to the immigrant children, that he mentioned, to be used as a negotiating tool, is indeed the same man that sacrificed me, his own son, as a political pawn and “willing” separated his existence from me when he became president. #BillClintonSon pic.twitter.com/o9lKIDeTmm