'Sadržaj i funkcionalnost su temelji za rekonstrukciju vlade'

Ja ne sudjelujem u unutarstranačkim razgovorima HDZ-a, tako da nije čudno ako nismo informaciju da će dati ostavku i da su obavljeni razgovori preko vikenda. Čekamo da nas premijer pozove parlamentarnu većinu i informira prvenstveno što će biti ciljevi Vlade u sljedećih godinu i pol dana i tko će biti ljudi koji će to provoditi, rekao je večeras u emisiji Otvoreno čelni čovjek HNS-a Ivan Vrdoljak, odgovarajući na pitanje jesu li znali da će Goran Marić podnijeti ostavku.

Dodaje da se u HNS-u nadaju kako će uskoro dobiti odgovore na sva postavljena pitanja. Vrdoljak je komentirao i izjavu Međimurskog župana Matije Posavca koji je prije par dana rekao da treba vratiti mandat građanima i da građani odluče na izborima što prije.

- Niti Vrdoljak ni Posavec ne mogu odlučiti što će učiniti stranka ali on ima pravo na svoje mišljenje- rekao je Vrdoljak. Na pitanje zagovara li rekonstrukciju Vlade te smanjenje broja ministarstava Vrdoljak je odgovorio potvrdno.

- Trebamo program za sljedećih godinu dana. Točno što Vlada treba učiniti, sadržaj i funkcionalnost su temelji na kojima se treba dogoditi rekonstrukcija vlade- objasnio je. Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk pak tvrdi kako prava rekonstrukcije Vlade se može ostvarit jedino kroz izbore.

- Ovo da svaki dan jedan po jedan odlaze i da narod čeka što će reci premijer i da se onda pokaže da ne kažu ništa jednostavno ne funkcionira. Mi gledamo na to kao pokušaj premijera da sa svojih leđa skine teret ministara koji su se kompromitirali. Problem je što ti ministri nisu na vrijeme da li odgovore na najbanalnija pitanja. Do sada je ispalo da su morali otići jer je pritisak medija bio prejak. Bili smo i mi ministri i znamo što to znači biti pod povećalom - izjavio je Bauk. Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan dodao je kako očekuje velike promjene tijekom rekonstrukcije koje će uključivati smanjenje broja ministarstava kao i neke nove ministre.

- Odlučuje se da li će nekog ministra, koji se možda 'umorio' u trećoj četvrtini, zamijeniti ima neki novi igrač za zadnju četvrtinu.Nažalost standard koji je postavila vlada je da se u Hrvatskoj ne odustaje od fotelje dok ne idete u zatvor. Nema više političke odgovornosti i narodu je dosta - rekao je Macan. Rekonstrukciju željno iščekuje predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac koji je tijekom emisiji izjavio kako su neki ministri, ne samo izgubili vjerodostojnost, nego potpuni kredibilitet.

- Nije stvar u zamjeni, nego da trebamo jaču politiku koja će ovu Vladu osnažiti. Trebamo ljude koji će imati snažnu političku podlogu. Snažne figure koje će, vladi i područje kojim se bave, vratiti kredibilnost pred narodom. Vrijeme je da se pitamo kako je to piti Hrvat u Hrvatskoj.- kaže Pupovac koji je objasnio kako je njemu dovoljna saborska stolica te da ga samo zanima moralno jaka vlada.