SafeJournalists: 'Solidarni smo sa novinarima nakon prijetnji. Pratit ćemo reakcije vlasti na to'

Mreža SafeJournalists oglasila se priopćenjem o eskalaciji prijetnji, zastrašivanja i poticanja na nasilje nad novinarima u Hrvatskoj nakon izvještavanja o incidentima povezanima s Torcidom.

Mreža poziva hrvatske vlasti da osiguraju hitnu zaštitu svih novinarki i novinara koji su na meti tih prijetnji te da identificiraju i procesuiraju odgovorne.

- Prijetnje su počele nakon što su novinari izvještavali o incidentima povezanima s nogometnom utakmicom Hajduka i Ajaxa, uoči koje su pripadnici Torcide marširali ulicama Splita uzvikujući nacističke i antisemitske parole, uključujući one u kojima se spominju Hitler i Auschwitz. To je izazvalo neprijateljsku reakciju prema medijima, pri čemu su novinari optuženi za stvaranje histerije i vođenje kampanje protiv Torcide, dok su se na odjeći, transparentima i javnim zidovima pojavile poruke u kojima ih se naziva „crvima”, popraćene uvredama i prijetnjama - navode u priopćenju pa nastavljaju:

Dana 18. listopada na Facebook stranici Narodni reporteri objavljene su fotografije 11 novinara i jednog političkog analitičara pod naslovom „12 jahača hrvatske apokalipse”. U objavi ih se optužuje za sudjelovanje u kampanji protiv hrvatskih nogometnih navijača te se bez ikakvih dokaza tvrdi da je njihov rad povezan sa srbijanskom Sigurnosno-informativnom agencijom (BIA) i da ga ona financira. Objava je izazvala val uvredljivih i prijetećih komentara. Neki su pozivali na protjerivanje novinara iz Hrvatske ili zabranu njihova rada, dok su drugi predlagali pribavljanje njihovih kućnih adresa, izražavali želju za njihovom smrću ili otvoreno spominjali sastavljanje popisa za likvidaciju.

Ističu da je zastrašivanje eskaliralo 19. listopada, , kada su se u Facebook grupi „Torcida Split 1950” pojavile fotografije prijetećih poruka i transparenata

Na jednom betonskom zidu na dalmatinskoj obali ispisana je poruka: „Torcida pamti i ne prašta! Novinari crvi.” Još je uznemirujući bio transparent na kojem se novinarsku zajednicu naziva „najvećim zlom hrvatskoga društva”, uz ilustraciju stabla na kojem su prikazani obješeni novinari Slobodne Dalmacije, Index.hr-a, Jutarnjeg lista, Večernjeg lista i 24sata. U drugoj objavi, uz fotografije novinara, sugerira se da Hrvatska nije pronašla dovoljno konopa za toliko „Juda”.

Mreža SafeJournalists posebno je zabrinuta zbog političke retorike koja prati ove incidente.

- Dana 20. listopada Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, stranke koja sudjeluje u vladajućoj koaliciji u Hrvatskoj, održao je konferenciju za novinare u Splitu na kojoj je osudio nacističke i fašističke parole, ali je istodobno optužio policiju i medije za provođenje kampanje protiv pripadnika Torcide. Doveo je u pitanje objavljivanje fotografija osumnjičenika za kojima traga policija te kritizirao Hrvatsko novinarsko društvo zbog izražavanja zabrinutosti za novinare koji su postali mete napada.

Ostatak priopćenja prenosimo u cijelosti.

Hrvatsko novinarsko društvo prijavilo je incidente policiji i javno zatražilo hitnu reakciju policije i državnog odvjetništva. HND je upozorio da su ovi napadi dio šire klime neprijateljstva prema novinarima, kojoj su svojim javnim istupima pridonijeli i visoki politički dužnosnici.

Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je policija pokrenula kriminalističko istraživanje zbog prijetećih i zastrašujućih poruka upućenih novinarima. Istaknuo je da nitko nema pravo zastrašivati druge, osobito ljude koji samo obavljaju svoj profesionalni posao.

Mreža SafeJournalists pozdravlja najavu policijske istrage, ali naglašava da nadležne institucije moraju osigurati da ona dovede do konkretnih rezultata te da novinari koji su bili na meti prijetnji dobiju učinkovitu zaštitu. Istrage moraju obuhvatiti ne samo izravne prijetnje nego i javno širenje nasilnih prikaza i poruka kojima se potiču napadi na jasno prepoznatljive medijske djelatnike. Mreža poziva hrvatske vlasti da bez odgode istraže sve prijavljene incidente, identificiraju odgovorne i poduzmu odgovarajuće pravne mjere. Također poziva političke čelnike i javne dužnosnike da nedvosmisleno osude prijetnje novinarima te da se suzdrže od izjava koje ugrožavaju njihovu sigurnost ili legitimiraju neprijateljstvo prema medijima.

Mreža SafeJournalists izražava punu solidarnost sa svim novinarkama i novinarima koji su na meti ovih prijetnji te će pomno pratiti reakciju hrvatskih vlasti. Sigurnost novinara nije pitanje političke volje, nego temeljna obveza države.

Mreža SafeJournalists obavijestit će relevantne nacionalne i međunarodne aktere o ovim incidentima te nastaviti zagovarati zaštitu novinara i slobode medija u Hrvatskoj.