'Sajla je tu odavno, ali ranije je bila privezana u razini koljena, a sad ju je netko postavio više'

Dok policijska istraga i dalje traje, sve je izglednije da je čelična sajla privezana za stabla preko šumskog puta u Lukežima u Jelenju uzrok stradavanja mladića Doriana Semiona Valentića iz Brnelića (21)

<p>Smrt mladića koji je su nedjelju s prijateljima vozio cross motociklima šumskim putevima tragedija je kakva se ne pamti na području Jelenja te je jako potresla sve stanovnike ovog kraja.</p><p>Od mještana smo doznali da je sporna sajla postavljena prije više godina, no ranije je bila privezana za stabla u razini koljena, dok je posljednjih nekoliko mjeseci bila i uklonjenjena, no sada ju je opet netko postavio i to višlje u odnosu na ranije, u visini prsa i vrata motociklista.</p><h2>Pred očima prijatelja sajla ga je u trenu oborila</h2><p>U nedjelju su se na dan tragedije šumom vozila četvorica prijatelja. Na izlasku iz šume, krećući se šumskim putem uz obalu Rječine u Lukežima, na sajlu je najprije naišao jedan od njih, vozač koji se bio odvojio od ostale trojice. Ostali su iz šume trebali izaći drugim putem. Vozeći se šumskim puteljkom on je u zadnji tren uočio zamku, brzom reakcijom skrenuo i prošao utabanom stazom uz put kraj stabla, kojom se inače koriste prolaznici prilikom zaobilaženja sajle.</p><p>Ne sluteći na zlo, motociklist je čekao prijatelje na asfaltu, ne znajući da su se tijekom vožnje vratili na put kojim je i on prošao. Nažalost, oni sajlu nisu uočili na vrijeme. Na nju je naletio nesretni <strong>Dorian Semion Valentić</strong> . Pred očima prijatelja, sajla ga je u trenu oborila s motocikla i pri tome ga teško ozlijedila.</p><p>Nakon pada Dorian je još bio pokazivao znakove života, pokušavao je doći do zraka, no ubrzo je podlegao zadobivenim ozljedama i preminuo na mjestu događaja. Pomoći mu nije uspjela niti Hitna pomoć koja je pozvana na intervenciju, mogli su samo konstatirati njegovu smrt.</p><h2>Nitko ne zna tko je sajlu postavio</h2><p>Način Dorianova stradavanja zgrozio je sve. Svi osuđuju postupak osobe koja je iz zasada nepoznatih razloga preko šumskog puta postavila sajlu.</p><p>Nitko nam za sada ne može potvrditi tko ju je postavio, da li vlasnik obližnje šume ili netko drugi i iz kojih razloga, radi sprječavanja krađe stabala ili iz nekih drugih razloga? Policija još uvijek istražuje cijeli slučaj i provodi kriminalističku istragu o pogibiji mladića. Po okončanju istrage izvijestiti će o njenim rezultatima.</p><p>Inače je problematika postavljenih zamki na šumskom području dugogodišnji problem. Motociklisti koji se bave cross vožnjom govore da su šume pune zamki: sajli, bodljikavih žica, čavala pribijenih na drvo i postavljenih na put... te apeliraju na sve da se paze, ali i da se nešto počne poduzimati po tom pitanju.</p><h2>'Pozivam sve da se suzdrže os samovoljnih akcija i aktivnosti'</h2><p>I načelnik općine Jelenje, <strong>Robert Marčeljin</strong> nam kaže da je ova problematika oduvijek prisutna jer zakonska regulativa o korištenju šumskih puteva nije uređena. Kao i svi, i on je pogođen tragedijom kakva se ne pamti na ovom području.</p><p>- Sajle i žice među ljudima nikad ne donose dobro. Nažalost, jelenjski kraj zavijen je u crno protekli vikend. Mladi život našeg sumještanina nepovratno je izgubljen. Ovom prilikom izražavam iskrenu sućut njegovoj familiji. O nemilom događaju izviješten sam putem Županijskog centra za obavješćivanje 112. Na teren su izašle dežurne službe, koje su nažalost mogle konstatirati smrt.</p><p>Naše šumsko područje veoma je aktivno kroz vikend. U prirodi borave planinari, biciklisti, motociklisti, šetači, rekreativci, kao i članovi lovačkog društva koji se brinu za divljač. Bez obzira na eventualne imovinsko-pravne probleme i nesuglasice te različita razmišljanja u viđenju problematike uvijek postoji način za riješiti problem koji neće ugroziti nikog tko u šumi boravi. Još jednom, kao načelnik Općine Jelenje, pozivam sve mještane da se suzdrže od samovoljnih akcija i aktivnosti kako se ovakve tragedije ne bi dešavale.</p><p>Općina Jelenje nikada neće prihvatiti ovakav način branjenja imovine i šumskih puteva. Uvijek stojimo na raspolaganju za medijaciju, a sve u cilju mirnog rješavanja problema na terenu. I ovim putem molim mještane ako postoje neke znane lokacije, gdje se postavljaju sajle, da se jave Općinskom načelniku koji će po službenoj dužnosti postupiti, odnosno zatražiti hitno uklanjanje od nadležnih službi - istaknuo je načelnik Marčelja.</p>