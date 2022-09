Salapić: 'Plaće vježbenika i savjetnika u pravosuđu Vlada će ispraviti uredbom ili zakonom'

Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić rekao je u petak u Hrvatskom saboru da će se plaće u pravosudnom sustavu djelomično ispraviti uredbom te novim zakonom o plaćama koji će biti na dnevnom redu do lipnja iduće godine.

- U tijeku je rasprava o uredbi Vlade koja će uskoro doći na dnevni red, a tiče se djelomično i sustava pravosuđa. Te će se promjene odnositi na dio ljudi koji rade na Nacionalnom planu oporavka i otpornosti i Fondu solidarnosti, ali i tijelima pravosuđa u cjelini - rekao je Salapić.

- Plaće u tom sustavu će se djelomično ispraviti uredbom, a najpoštenije novim zakonom o plaćama koji će biti na dnevnom redu do lipnja slijedeće godine - dodao je.

Bio je to odgovor na upit SDP-ovog Mišela Jakšića kojeg je zanimalo kada, kako i na koji način mislimo staviti na dnevni red plaće vježbenika, savjetnika i svih ljudi u pravosudnom sustavu koji su potplaćeni.

Vezano uz Jakšićevo upozorenje o nepovjerenju građana u pravosuđe, odgovorio je da percepciju o korupciji u pravosuđu stvaraju pojedinačni slučajevi koji bacaju krivo svjetlo i na one koji pošteno i časno rade svoj posao.

- Ne može svaki sudac biti lopov i svaki sudac budala. Pojedinačni slučaj treba kažnjavati pojedinačno, a sustav u cjelini treba imati potporu - poručio je.

Salapić je, na upit HDZ-ove Marije Jelkovac, rekao da su otvorili dosta prostora za zapošljavanje vježbenika u sudbenom dijelu kao i u Državno-odvjetničkom jer, ulaskom u EU, za to postoje velike potrebe.

Upozorio je kao imaju dosta kvalitetnih kandidata, ali kod nekih raspisanih natječaja se na 50 posto mjesta nitko ne javi. Stoga to žele i popraviti sustavom plaća.

- Plaće koje trenutno imamo, uz odgovornost i obaveze koje ljudi dobivaju, nisu adekvatne. Svjesni smo toga i vlada trudi. Različitim mjerama smo to poboljšavali, a novom uredbom ćemo isto tako pokušati popraviti sustav - kazao je.

No, poručio je i da je to dugogodišnji problem koji će se rješavati kroz više godina. Zastupnici su u objedinjenoj raspravi podržali izmjene zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu te o Pravosudnoj akademiji jer smatraju da će one doprinijeti unaprjeđenju tog sustava.

Izmjenama zakona o Pravosudnoj akademiji, Državnu školu za pravosudne dužnosnike morati će pohađati samo oni savjetnici koji žele nastaviti karijeru u pravosudnim dužnostima, ali ako su u tijelima pravosudnog sustava, neće polagati završni ispit u toj Državnoj školi.

Završni ispit će morati polagati samo oni koji dolaze izvan tijela pravosudnog sustava a žele obnašati jednu od pravosudnih dužnosti.

U izmjenama zakona o vježbenicima i pravosudnim tijelima napravljene su izmjene koje se odnose na ispitno povjerenstvo kod imenovanja članova i zamjenika članova ispitnog povjerenstva za pravosudni ispit. Do sada je to ispitno povjerenstvo bilo imenovano na četiri godine a sada će to biti dvogodišnji mandat.

Nakon jučerašnje burne sjednice pune replika i međusobnih prepirki današnje točke dnevnog reda izazvale su značajno manji interes zastupnika pa je tako u sabornici bilo tek njih desetak i rasprava o točkama dnevnog reda brzo je završila.

