Salviniju ukinut imunitet, prijeti mu čak i do 15 godina zatvora

Sud u Palermu optužuje Salvinija da je u kolovozu 2019. kao ministar unutrašnjih poslova odbio iskrcavanje više od 80 migranata s humanitarnog broda Open Arms, blokiranog kod Sicilije

<p>Talijanski Senat izglasao je u četvrtak ukidanje parlamentarnog imuniteta čelniku Lige Matteu Salviniju, čime se otvara put za proces protiv njega u aferi migranata blokiranih na moru dok je bio u vladi.</p><p>Stotine migranata iskrcavaju se svakog dana na talijanskim otocima Lampedusi i Siciliji, do kojih stižu u malim plovilima ili ih iz mora spašavaju humanitarni brodovi ili obalna straža.</p><p>Sud u Palermu optužuje Salvinija da je u kolovozu 2019. kao ministar unutrašnjih poslova odbio iskrcavanje više od 80 migranata s humanitarnog broda Open Arms, blokiranog kod Sicilije. </p><p>Pošto mu je ukinut imunitet, <strong>Matteo Salvini (47) </strong>bi mogao biti osuđen na 15 godina zatvora u toj aferi.</p><p>- Ponosan sam što sam obranio Italiju i ponovo bih to učinio", reagirao je Salvini. "Varaju se oni koji misle da su me prestrašili tim političkim procesom - dodao je.</p>