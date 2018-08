Sam se prijavio: Kamenjem je štitio cvijeće, pogodio ženu

Vraćala sam se s posla i hodala prema tramvaju. Iznenada je pred mene pao kamen. Zastala sam, pogledala ga i nastavila hodati, kad me zaboljela glava. Sagnula sam se, shvatila da krvarim i zajaukala, još pod dojmom nesreće govori nam Zagrepčanka Petra Cular (37).

Proteklog četvrtka poslijepodne u čelo ju je usred Albaharijeve ulice pogodio kamen i rasjekao ga. U pomoć su joj odmah pritrčale djelatnice obližnje pošte.

- Uvele su me u poštu. Brzo su donijele maramice i pokušale mi zaustaviti krvarenje te pozvale Hitnu pomoć i policiju. Brisale su moje stvari od krvi, vjerojatno kako ne bih vidjela tu silnu krv i još se više preplašila - prisjeća se Petra dodajući kako je Hitna pomoć jako brzo stigla. Vrtjelo joj se u glavi te su je dva medicinara uvela u sanitetsko vozilo.

- Odvezli su me do bolnice gdje su mi snimili glavu i rekli da nasreću nije pukla kost. No kost se vidjela od raspuknute kože na čelu te su to morali šivati u više slojeva. Kad sam liječnika pitala koliko imam šavova, nije mi htio reći, valjda da se ne prestrašim - opisuje nam Petra. Istaknula je da su liječnici njezine ozljede proglasili lakšim ozljedama. Iako joj nisu rekli da ima potres mozga, zbog jakog udarca u glavu uputili su je da miruje i deset dana bude u mraku, bez gledanja u bilo kakve ekrane.

- Još sam dobro i prošla jer je kamen bio velik i šiljat. Ne smijem ni pomisliti što se moglo dogoditi da me pogodio pet centimetara niže, u oko. Što da je umjesto mene kamen pogodio neko dijete ili starijeg čovjeka sa slabim srcem. Zgrada pored koje sam hodala ima osam katova, a na podu su, osim dva kamena, pronašli i kliješta. Kuda hodati i kako biti siguran da mi opet neće nešto doletjeti na putu do posla - govori Petra. Prisjetila se kako je jednom pred nju doletio daljinski, jer je žena s balkona istresala stolnjak i nije vidjela da je ostao u njemu.

Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da je žena lakše ozlijeđena. Tijekom nevremena jedan je stanar u toj zgradi kamenjem htio zaštititi tegle s cvijećem, no jedan kamen je vjetar otpuhao na Petru. Sam se prijavio policiji nakon nezgode, a još se ne zna hoće li ga prijaviti.