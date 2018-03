'Sam se ranio, bilo je strašno': Liječnici spasili život mladiću

Vinkovački liječnici spasili su život 32-godišnjem muškarcu iz Lipovca koji si je nožem razrezao trbuh i izvadio crijeva. Obliven krvlju dovezen je vozilom Hitne pomoći u vinkovačku Opću županijsku bolnicu. Sve se to dogodilo prije 12 dana i nesretni mladić, kojemu je, inače, dijagnosticirana epilepsija i shizofrenija, danas je na odjelu Intenzivne njege i pri svijesti, donosi Glas Slavonije.

- Tijekom operacije u trbušnoj šupljini pronašli samo samo tri do četiri centimetra dvanaesnika i ostatka tankog crijeva, a debelo je crijevo zbog čupanja tankog bilo oštećeno na 20-ak mjesta. Cijelo vrijeme tijekom i nakon zahvata pacijent je bio stabilan, a to što nije iskrvario do dolaska u bolnicu može se pripisati jedino sreći, jer je pacijent čupajući tanko crijevo oštetio samo krvne žile manjeg promjera, a velike su ostale netaknute – objasnila je dr. Marija Švagelj, abdominalna kirurginja u vinkovačkoj bolnici, koja je, uz kirurge dr. Davora Šimundića i dr. Davora Rajića te anesteziologinju dr. Tatjanu Čičak, toga jutra spasila mladićev život.

Dodaje da, s obzirom na to da je debelo crijevo popucalo na toliko mjesta, liječničkom timu nije preostalo drugo nego da ga ukloni i tako spasi život nesretnom mladiću.

Majka nesretnog mladića, kroz suze i još u šoku, kaže kako se nesreća dogodila oko 7 sati, kada su ona i mladićev brat još spavali, ali ih je probudila buka i vika.

- Izrezao se po trbuhu ispred kuće i plačući se uputio prema svojoj sobi na katu i dozivao mene da zovem Hitnu pomoć. Bila sam u šoku i vikala sam plačući: “Što si to učinio?!” Uto je iz svoje sobe izišao i drugi sin pa smo pozvali Hitnu, a ubrzo je došla i policija. Nisu ga mogli nosilima iznijeti, nego su ga stavili u tri deke i tako ga odnijeli do vozila Hitne, jer on je dosta krupan. Liječnik, koji je bio i moj liječnik, dr. Rajić iz vinkovačke bolnice, telefonom mi je rekao kako su ozljede strašne i da će ga vjerojatno prevesti u neku zagrebačku bolnicu, ali, evo, još je u vinkovačkoj – priča još pod dojmom tragedije majka, koju život baš nije mazio – bili su u progonstvu sedam godina, a prije dvije godine umro joj je suprug. Prima socijalnu pomoć od 1250 kuna i od toga žive, uz povremene poslove koje drugi sin nađe u selu.