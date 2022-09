Sam se usosio! Da nije napisao ovu rečenicu, Tomašević ne bi bio kažnjen s tri tisuće kuna...

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević (Možemo!) iz svojeg će džepa morati platiti kaznu od 3000 kuna jer je zlorabio položaj imenujući svojeg donatora u upravno vijeće Dječje bolnice Srebrnjak. Pomalo nevjerojatno je da mu Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ne bi moglo odrezati tu kaznu i napisati kako je zlorabio funkciju da on sam nije napisao jednu rečenicu u svojem očitovanju i tako praktički priznao (ne)djelo.

Kako je sve počelo? U srpnju prošle godine u upravno vijeće Srebrnjaka imenovani su liječnik Tomislav Lauc i Ivana Novoselec kao stručnjakinja za javnu nabavu. 24sata, ali i ostali mediji, tad su otkrili da je Lauc donirao 10.000 kuna Tomaševiću za kampanju, a Novoselec 1000 kuna za platformu Možemo! Tomašević je tad tvrdio da su oni imenovani kao stručnjaci i da su imali 1500 donatora, te je bio uvjeren da neće biti kažnjen za taj potez. Niti Lauc niti Novoselec više nisu u upravnom vijeću, dali su ostavke dva mjeseca kasnije, nakon skandala s imenovanjem novog ravnatelja.

Ali Tomašević je kažnjen. Iako povjerenstvo odluku nije donijelo jednoglasno. Dapače, članica povjerenstva i izvjestiteljica u tom slučaju, Aleksandra Jozić Ileković, predložila je donošenje odluke prema kojoj Tomašević nije prekršio zakon. Ali tome se usprotivilo troje članova povjerenstva, uključujući predsjednicu Natašu Novaković.

Ključni dokaz za zlouporabu položaja povjerenstvo je pronašlo u Tomaševićevu očitovanju. U njemu je gradonačelnik napisao kako je on sam preporučio tadašnjem pročelniku za zdravstvo Vjekoslavu Jelaču imenovanje Lauca u upravno vijeće. Onda je pročelnik to i predložio, a Tomašević je donio odluku. Za Ivanu Novoselec nije napisao da ju je on preporučio, a kako je ona donirala i platformi, a ne gradonačelniku osobno, nije kažnjen za njezino imenovanje. Povjerenstvo za nju nije imalo dovoljno dokaza. Da je Tomašević napisao kako je imenovao i Lauca na prijedlog pročelnika, niti za to ne bi bio kažnjen.

- Osoba koja je bila direktni donator gradonačelnika po njegovoj je preporuci imenovana u upravno vijeće bolnice. Zato je to zlouporaba položaja - rezimirala je na kraju predsjednica povjerenstva Nataša Novaković.

Članica povjerenstva Jozić Ileković sasvim drugim argumentima zalagala se za to da Tomašević ne bude kažnjen. To je i predložila, ali su je preglasali. Ona je tvrdila da procedura nije jasna, rekla je da se Tomašević trebao izuzeti, ali da nije prekršio zakon.

- Povjerenstvo je već ranije zauzelo stav da pripadnost političkoj stranci ne znači i interesnu povezanost, a kad bismo isključili sve donatore iz odnosa s lokalnom upravom, to bi bilo preformalističko tumačenje. Članove upravnog vijeća predložio je pročelnik - rekla je, među ostalim, Jozić Ileković.

To tumačenje nije joj prošlo upravo zbog toga što je sam Tomašević napisao kako je pročelnik radio prema njegovoj preporuci.

Inače, prošli tjedan istekao je rok za prijavu za članove povjerenstva koje bira Sabor. Kako smo već objavili, HDZ-ova većina neće ponovno izabrati Natašu Novaković na čelo tog antikorupcijskog tijela. A Tatjana Vučetić i Davor Ivanjek ne mogu biti izabrani jer su već odradili dva mandata. Niti četvrta članica ne može biti izabrana zbog stručne spreme. Tako da bi od sadašnjeg sastava mogla ostati jedino Jozić Ileković. Nove članove moraju izabrati do ožujka.

Ovo je gradonačelniku Tomaševiću već drugi slučaj

Povjerenstvo je prije odlučilo da su Tomašević i njegovi zamjenici prekršili Zakon o sukobu interesa jer su upravu Zagrebačkog holdinga imenovali sami, bez gradske skupštine. Ta je odluka dvojbena jer im Zakon o lokalnoj upravi dopušta takvo imenovanje.

