Nakon što je opisao svoje iskustvo s cijepljenjem protiv korone, Zlatan Ibradžić, doktor iz Siska koji radi u bolnicu Nottingham City Hospital, objasnio je na u Facebook postu zašto je to podijelio s javnošću. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

Suma sumarum od danas

Svojim postom sam htio pokazati na svojem primjeru da sam se cijepio. Zašto? Zato što sam zdravstveni radnik koji svakodnevno radi sa kovid bolesnicima, logično je i zdravorazumski (barem po meni) da se cijepim. Sad, to što je imalo toliki odjek u Hrvatskoj prvenstveno treba zahvaliti medijima, jer ja nisam ovdje da reklamiram cjepivo (ne ljudi, nisam plaćenik, a sad, neka svatko misli što želi, we are free society, valjda). Usput rečeno, zovem se Zlatan, ne Zlatko.

Kako sam već više puta danas rekao - pa ljudi moji, ja sam se samo cijepio, nisam kročio na Mjesec, kao nešto što bi samo po sebi trebalo biti jasno, u 2020.toj., Tj, barem jest meni, kao medicinaru i građaninu svijeta.

Neka svatko donese vlastitu odluku, ja samo smatram da je moja dužnost kao liječnika da pokažem svojim primjerom. I najvažnije - poslušajte ljude koji su daleko veći stručnjaci u ovome području (Profesor Đikić!) koji već dugo vremena pokušavaju ljudima objasniti (i od mene, veliko im, od srca, hvala na tome). Sad, tko želi, neka izvoli.

I da, ne morate vjerovati meni, niti čuti moje iskustvo. U narednim tjednima i mjesecima moći ćete čuti iskustva tisuća i milijuna drugih koji će se cijepiti.

Veliki pozdrav svima u Domovini, posebice braći i sestrama medicinarima na KB Dubrava koji daju nadljudske napore i na koje bi svi trebali biti ponosni.

Završit ću sa Teslinim citatom, pri izgradnji prve hidrocentrale u gradu Zagrebu - “moja je dužnost i privilegija, kao rođeni sin ove zemlje, gdje god se ja nalazio, svojim savjetom i trudom, pomagati ovaj grad i ovu zemlju.”

I intend to do the same.

Javljam se deseti dan i nadalje, imala li kakvih nuspojava ( ni ne stignem ranije, dežuran sam ovaj tjedan, težak život plaćenika I guess... )

Lijep pozdrav iz Nottinghama,

Zlatan Ibradžić, Dr Med