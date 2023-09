Samo optužnice mogu smijeniti ministra. 'Krupni previdi' poput Grlića Radmana mogu preživjeti

"To je krupan previd, ali nije kazneno djelo".

U bilo kojoj drugoj državi, a naročito u onih "15 najrazvijenijih" u koje navodno spada Hrvatska, ovakvo priznanje predsjednika Vlade vodilo bi prema smjeni ministra vanjskih poslova.

Ali HDZ je podigao letvicu.

I premijer Andrej Plenković stoga može na jučerašnjem Aktualnom prijepodnevu u Hrvatskom saboru, bez nazočnosti Gordana Grlića Radmana, priznati da je neprijavljivanje dva milijuna eura u imovinskoj kartici ministra vanjskih poslova "krupan previd", ali isto tako lakonski ustvrditi kako to nije kazneno djelo.

A to je plafon koji je HDZ probio, to je dimenzija u kojoj se HDZ kreće, to je teritorij u kojem HDZ slobodno operira.

Neobavezna odgovornost

Nakon pravomoćne presude za čitavu stranku, nakon brojnih optužnica i uhićenja, politička odgovornost doima se poput kakvog luksuza. Neobavezne primjedbe. Medijske atrakcije. Oporbene poštapalice.

Samo policija i Uskok, a sve češće i Olaf, mogu smijeniti ministra.

"Krupni previdi" su tu da ostanu.

Nema političke odgovornosti, nakon što je HDZ odvukao čitavu hrvatsku politiku na mračnu stranu, gdje se odgovornost političara mjeri danima u zatvoru. Tko ne ide u zatvor, može slobodno ostati.

"Politička sitnež"

Stoga se i premijer Plenković može ljutiti, kao jučer u Saboru, zbog "lažne, perfidne operacije političke sitneži koja želi doći na vlast tako da lažno optužuje premijera da je korumpiran".

Jer nakon Ive Sanadera koji je svojim optužnicama i presudama podigao letvicu, ukoliko se premijera ne uhvati na video kameri u restoranu ili s kutijom od hrenovki punom keša, ne može ga se optuživati za korupciju. Premda je na čelu stranke i Vlade koja je konstantno uhvaćena u koruptivnim radnjama, u kriminalnim djelima, u operacijama koje idu u korist određenim tajkunima nasuprot interesu državnih poduzeća.

Politička odgovornost ovdje je važnija, pa i lakše dokaziva, od konkretnih optužbi za korupciju.

Nije ukrao, ali je sakrio

Gordan Grlić Radman nije ukrao novac, ali ga je sakrio od javnosti. Andrej Plenković pokrio je, pa i dalje pokriva, operaciju "plin za cent" koja smrdi do neba, koja je nanijela je konkretnu štetu HEP-u, a time i hrvatskoj državi.

Političari u prvom redu snose političku odgovornost, a onda poput svih građana i onu kaznenu, a ta odgovornost odnosi se na "krupne previde" o kojima je - iznenađujuće - jučer govorio Plenković. O kaznenim djelima brinu druga tijela. Vlada, Sabor, političke stranke, kao i mediji i javnost, vode brigu o političkoj odgovornosti.

Ali eto, HDZ nas je doveo do toga da se računa samo zatvorska kazna, nipošto i ona politička.

Povlači crtu

Pa čak i kad za svog ministra pod pritiskom oporbe i javnosti kaže da je počinio "krupni previd", Plenković opet povlači crtu kod kaznene odgovornosti. Grlić Radman nije ukrao dva milijuna eura koje nije prijavio, pa je sve osim toga podnošljivo. Svakako za HDZ.

S druge strane, Plenkoviću se štetne, potencijalno i koruptivne radnje odvijaju pod nosom, pa on povlači crtu kod činjenice da on osobno nije korumpiran. Jer, eto, nije uzeo kutiju punu para.

HDZ je visoko podigao letvicu. Kako bi se njegovi premijeri, ministri i dežurni mangupi mogli ispod nje provlačiti.