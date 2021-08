Uz covid potvrde dolazak turista je olakšan. Zračne luke, trajektne luke i autoceste su pune. Dubrovnik je 'živnuo' jer je prošle godine tamo zabilježen turistički pad, a ove godine je ondje puno bolje, kazala je Monika Udovičić, ravnateljica Uprave za sustav turističkih zajednica, kategorizaciju i pravne poslove u Ministarstvu turizma i sporta RH "Dobro jutro, Hrvatska" HRT-a.



Smatra da je bitno dobro turistički realizirati kolovoz jer se od početka srpnja do kraja kolovoza odvija 58 posto ukupnog turističkog godišnjeg prometa.





- Bitno je da se do kraja pridržavamo epidemioloških mjera, da ih se držimo do kraja kolovoza, a i dalje kako bismo imali dobru posezonu - naglasila je Udovičić te dodala kako od svih turističkih država na karti ECDC-a Hrvatska stoji najbolje.





- Hrvatska obala je u narančastoj zoni. Iako se na prvi pogled to ne mora činiti da je sjajno, zapravo je vrlo dobro. U epidemiološkom smislu smo bolji od drugih država na Mediteranu i to je ono što trebamo zadržati. Sigurnost je glavni adut za turističku sezonu. To nam je i prije pandemije bio važan element, a sada je najvažniji, - istaknula jeUdovičić.

Udovičić: Iako je nešto manje turista nego 2019., prihodi rastu

Iako je nešto manji broj turističkih dolazaka i noćenja u odnosu na 2019. godinu, prihodi su na razini te 2019. Čak i ako je nešto manje gostiju, prihodi rastu.

- Mislim da ćemo s tim u konačnici biti zadovoljni - kazala je.



U emisiji je govorila i o tome koliko Hrvatska radi na sigurnom boravku turista te istaknula da je formirano više od 345 punktova za testiranje turista.





- Ako postoje takve mjere da se turisti za povratak u svoju trebaju testirati, onda to u Hrvatskoj vrlo jednostavno mogu učiniti. To su neki preduvjeti koje je trebalo zadovoljiti kako bi turisti u Hrvatsku uopće i došli

Traži se smještaj na osami, ruralne kuće za odmor visoke kategorije

Udovičić je istaknula kako gosti često traže luksuzni smještaj i smještaj na osami, odnosno ne toliko u samim centrima gradova. Traže se ruralne kuće za odmor visoke kategorije. One su u nekim segmentima čak i popunjenije nego te rekordne 2019. godine.





- U srpnju je zabilježena povećana potražnja hotela visoke kategorije te 12 posto povećanja potražnje za kampovima. To pokazuje da je došlo do promjene određenog broja gostiju, ali i smjer u kojem treba ići

Nautički turizam ima najbolje podatke



Prošle godine smo imali pad u nautičkom turizmu od 10-20 posto, kazal je, što je puno bolje nego u ostalim turističkim segmentima.

- I ove godine nautički turizam najbolje prolazi. On je siguran u epidemiološkom smislu -kazala je te ponovila da je potrebno pridržavati se epidemioloških mjera, jer želimo imati uspješnu turističku sezonu.





- Na Zrću postoje klubovi gdje je teško pridržavati se epidemioloških mjera. Bitno je da se poštuju pravila koja vrijede za takva događanja. Svaki gost koji želi ući u takav klub ili mora biti cijepljen, ili se mora testirati na ulazu ili mora biti među onima koji su preboljeli koronavirus. Ima potvrđenih slučajeva zaraze, ali je važno da se ti slučajevi odmah detektiraju, da zaraženi ljudi ne uđu u takav objekt.



Kazala je da smo ove godine imali već oko pola milijuna Austrijanaca u Hrvatskoj i čudi je da ih se određeni broj zarazi.

- Važno je da ne bude težih slučajeva - kazala je.



Odgovarajući na pitanje razgovara li Vlada bilateralno s emitivnim tržištima o tome da zbog nekog ekscesa ne dođe do prekida dolazaka turista u Hrvatsku, Udovičić je izjavila da je ministrica turizma Brnjac bila u Austriji i razgovarala s tamošnjim vlastima.



- Odnos je vrlo dobar, ali i sa svim drugim emitivnim tržištima. EU digitalne covid potvrde omogućavaju da se turizam odvija neovisno o zaraženima. Ako se cijepite i testirate onda možete sigurno putovati- zaključila je Udovičić.