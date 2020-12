Samo se vratio po laptop: 'Kad smo stigli, bio je u nesvijesti, a cijeli balkon je bio u plamenu'

Požar u središtu Metkovića buknuo je u stanu bračnog para i njihovog 33-godišnjeg sina koji je u požaru nastradao. Od otrovnih plinova mladić je izgubio svijest

<p>Odmah smo ispred ulaznih vrata stana u kojem je požar harao zatekli dvoje starijih ljudi, koji su nekako uspjeli izaći... Bili su u šoku, ali nisam vidio da su ozlijeđeni, uspjeli su samo prozboriti kako je u stanu još netko, kazao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Metkovića<strong> Jure Pilj</strong>.</p><p>Tragedija je potresla i vatrogasce koji su u prvim satima ponedjeljka stigli u središte Metkovića. Dvoje starijih ljudi koje su zatekli bili su vlasnici stana u kojem je požar buknuo. Nažalost, unatoč naporima gasitelja, u požaru je nastradao njihov 33-godišnji sin.</p><p>- Kad smo stigli na intervenciju, nekoliko minuta nakon poziva, već je cijeli balkon bio u plamenu, djelovalo je zastrašujuće. Odmah smo podijelili ekipe, dok je jedna grupa išla stepenicama kroz zgradu do trećega kata, drugi su počeli gašenje s vanjske strane, s platforme - opisivao je Pilj intervenciju.</p><p>Čim su saznali da je još netko u stanu, prioritet im se trenutno promijenio, od usmjeravanja svih snaga na gašenje požara na potragu za trećom osobom!</p><p>Mladić je bio u malenom potkrovlju do kojeg iz stana vode drvene stepenice. Stariji supružnici su, kad je požar krenuo, spavali u sobi koja je relativno blizu vrata stana, pa su nekako uspjeli izaći. Međutim, rasplamsala vatra zahvatila je stepenice i praktički odsjekla mogućnost bijega 33-godišnjaku!</p><p>Nesretni je mladić od otrovnih plinova izgubio svijest. Iako su vatrogasci uspjeli doći do mladića te ga odmah izvukli iz opožarenog stana u plahti, nije mu bilo spasa. Njegova majka prima terapiju kisikom, a otac ne progovara. Samo se vratio po laptop, doznali smo od obitelji.</p>