Strogi protokol u Vatikanu nalaže niz pravila po pitanju odabira outfita. To uključuje crnu odjeću, duge rukave, odijelo za muškarce, ali tijekom godina jedno pravilo je 'blaže', a to je da žene više ne moraju nositi veo.

Zoran Milanović danas je u pratnji supruge Sanje Musić Milanović došao na privatnu audijenciju kod pape Franje. Sanja Musić Milanović odabrala je crninu jer je to po strogom protokolu. Tako je obukla crnu haljinu ispod koljena, tamne čarape i crne cipele. Nosila je i crni prsten.

Prema protokolu, sve žene koje dolaze morale bi nositi crninu i veo, no veo ne moraju nositi ako imaju kratku kosu.

Samo je sedam žena u svijetu koje pred Papom ne moraju postupiti po protokolu te im je dopušteno da se pred Papom pojave u bijelom. Tu povlasticu koriste katoličke kraljice i princeze, a zove se le privilege du blanc na francuskom jeziku ili il privilegio del bianco na talijanskom.

Tko ima privilegiju?

Tu privilegiju da se pojave u bijelom mogu koristiti princeze, vojvotkinje i kraljice: Charlene od Monaca, velika vojvotkinja Luksemburga Marija Tereza, dvije belgijske kraljice (Matilde, supruga kralja Filipa i Paola, njegova majka), dvije španjolske kraljice (Leticija, supruga kralja Filipa i Sofija, njegova majka) i Marina, princeza od Napulja.

No tu privilegiju ipak nemaju žene svih katoličkih monarha ili ženama nekatoličkih monarha. Stoga privilegiju nema supruga kralja Lesota ili supruga princa od Lihtenštajna. To pravo nije imala ni supruga princa Monaka sve do 2013. Privilegija se ne odobrava ni kraljici Maksimi od Nizozemske, koja je katolička supruga protestantskog kralja Vilima Aleksandra.

Kraljica Elizabeta više puta se susrela s papom, ali bez crnine. No, to se događalo na neformalnim sastancima.

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović te bivše prve dame Michelle Obama i Melania Trump poštovale su protokol te nosile crninu. Kako piše britanski Telegraph, Angela Merkel, Camilla Parker Bowles, supruga bivšeg premijera Tihomira Oreškovića, pojavile su se pred papom bez pokrivala za glavu, a neke nisu nosile niti crninu. Princeza Diana je prilikom susrete s papom Ivanom Pavlom II. uvijek poštovala protokol.