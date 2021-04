Teško da će se do kraja ove školske godine epidemiološka situacija dovoljno ustabiliti da se svi učenici konačno vrate na online nastavu, poručio je ministar obrazovanja i znanosti za Večernji list.

- Nastava ni u jednom trenutklu nije stala, izvodi se online,po nastavnim planovima, zato smo i odobrili godišnje izvedbene kurikulume i rasteretili nastavu. Me možemo upoređivati ovu i prošlu godinu, jer ove godine nastava teče, a lani smo imali minimum mjesec dana škole u kojem se ništa nije događalo tijekom štrajka - komentirao je Radovan Fuchs.

Nakon proljetnih praznika, učenici u tek pet županija u potpunosti su se vratili u škole. U 16 županija, ovisno o odlukama lokalnih stožera, nastava se provodi po modelu C za sve, odnosno, u škole su se vratili učenici nižih razreda osnovnih škola i maturanti. Tako će potrajati najmanje tjedan ili dva, a onda će se procjenjivati je li sigurno da se nastava vrati u škole.

Kako je ministar Fuchs najavio, u utorak ili srijedu dovršit će se model procjepljivanja nastavnika i drugih zaposlenih u školama.

- Sutra ili prekosutra ćemo do kraja definirati hoće li se ići u model procjepljivanja nastavnika na razini cijele Hrvatske ili po županijama, to je možda bolje, da se procijeni kojom dinamikom bi se cijepili, prema rasporedu koji radi HZJZ. Mi ćemo to onda direktno iskomunicirati preko naših kanala, županija, pa do ravnatelja škola, kako bismo napravili točne spiskove svih koji se žele cijepiti. Onima koji se žele cijepiti trebamo se zahvaliti, to je dio populacije koji doprinosi što bržem smirivanju ove pandemije, ali i donosi sigurnost u škole - istaknuo je Fuchs.

Poručio je i kako je trenutno neprovediva kvalitetna analiza o tome kako je epidemija i online nastava utjecala na razinu znanja među učenicima. Da bi se dobili dobri rezultati, kazao je, morale bi se provesti ankete u svim školama, u svim dobnim skupinama, a to sad nije provedivo.

Ukida provjerenstvo za državnu maturu

Ministar je za Večernji potvrdio i kako na ovogodišnjoj državnoj maturi neće biti Povjerenstva za praćenje provođenja mature, te da je zbrka oko ovlasti i mogućnost čak tri žalbe na napisane ispite dovela do skandalozne situacije u kojoj su se dodavali bodovi pristupnicima koji na to nisu imali pravo. O žalbama će odlučivati povjerenstva sastavljena od stručnih ljudi, a drugostupanjske žalbe rješavat će Upravno vijeće Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Uskoro bi trebao riješiti i zbrku s Upravnim vijećem koje praktički nema kvoruma, te će po hitnoj proceduri Vladi uputiti prijedlog za imenovanje nova dva člana.

Fuchs smatra kako zasad nema osnove za ostavku ravnateljice Ivane Katavić, no očekuje da to razriješi Upravno vijeće NCVVO-a. Podsjetimo, ni danas se ova situacija ne bi rješavala, da mediji nisu objavili što se dogodilo. Do prvih ispita državne mature je manje od dva mjeseca, no nadležni uvjeravaju kako će sve proteći kako treba.