Napredovanje i plaća ovisit će o ocjenama službenika, najavila je bivša ministrica gospodarstva Martina Dalić. Kroz platne razrede ostvarit će se cilj boljeg i učinkovitijeg rada u javnoj službi, rekao je bivši ministar rada Marko Pavić. Imat ćemo i ekstra bonuse za one koji budu najbolji, obećao je bivši ministar uprave Lovro Kuščević. I tu ćemo stati.

Nabrajanje najava i obećanja ministara o boljoj javnoj upravi ispunilo bi cijeli ovaj tekst. Poanta je jasna: ništa od obećanog nisu ispunili. Sad se u strategiji razvoja javne uprave ponovno kao reforma navodi jasan sustav ocjenjivanja i napredovanja te zapošljavanje po stručnosti. Isto stoji u Nacionalnoj razvojnoj strategiji do 2030. godine.

Prosto je nevjerojatno, niti itko želi vjerovati, da su svi ti ministri potpuno nesposobni, zajedno s Vladom, da u pet godina i ne počnu raditi na toj obećanoj promjeni. Pa da nemate pojma o javnoj upravi, u pet godina biste naučili, pitali stručnjake, naručili primjere iz zapadnih zemalja ili samo uveli sustav koji već imaju druge zemlje. Čak ga se može i besplatno dobiti od Europskog instituta za javnu upravu.

Dakle, očito je da ovaj, sadašnji sustav, ne žele promijeniti. Sustav u kojem od petero ljudi u odjelu troje vuče, a dvoje ne radi ništa. A imaju istu plaću. Pa onda ovo troje prije ili kasnije ode. I tako klizimo niz spiralu negativne selekcije.

Tragikomično je da Vlada u strategiji razvoja do 2030. navodi da se neće zapošljavati po političkoj liniji. Pa što će vam strategija za to? Prestanite to raditi odmah. Ali to neće učiniti. Štoviše, državni birokratski aparat upeo se te ukinuo i privatno pokrenutu stranicu koja je nudila mogućnost ocjena službenika i dužnosnika.

Tvrde da tako štite dostojanstvo službenika. Ne. Tako rade štetu onim vrijednim ljudima, a štite neradnike i uhljebe, od kojih su mnogi zaposleni kako ih ne bi morala plaćati stranka. I onda se čudimo što nas svi prestižu i što smo na začelju EU po kupovnoj moći, konkurentnosti i javnoj upravi