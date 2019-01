'Samo zid može biti učinkovit': Nova povorka krenula za SAD

Nova migrantska povorka sa šestotinjak ljudi pošla je sa sjevera Hondurasa, pišu u utorak mjesna glasila, a američki predsjednik Donald Trump iskoristio je to kako bi još jednom pozvao demokrate da odobre financiranje zida na granici.

Migranti su pošli iz San Pedra Sule pješice i minibusevima u ponedjeljak poslijepodne. Planiraju kroz Gvatemalu doći u Meksiko u nadi da će odatle ući u Sjedinjene Države.

Migranti koji bježe od siromaštva i kriminala objavili su na društvenim mrežama da su se uputili pod motom: "U Hondurasu nas ubijaju".

Čelnici meksičkog imigracijskog ureda rekli su da se migranti moraju registrirati u Hondurasu prije nego dođu u Meksiko.

A big new Caravan is heading up to our Southern Border from Honduras. Tell Nancy and Chuck that a drone flying around will not stop them. Only a Wall will work. Only a Wall, or Steel Barrier, will keep our Country safe! Stop playing political games and end the Shutdown!