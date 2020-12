Samohrani otac šestero djece susjedu obnovio kuću: 'Nije lako, ali trebala mu je pomoć'

<p>Zbog predivne geste dva Brođanina, Zdravka Sajferta i Antonija Fogadića, prozvali su anđelima Čavličkog kraja. Ono što su oni uradili u mjesec i pol dana više je nego oduševilo njihove prijatelje i poznanike, a ponajviše mladog Sajfertovog susjeda Nevena Jurkića. Ovaj mladić ostao je sam u kući, bespomoćan. Bez hrane i osnovnih potrepština, jer mu je otac prije nekoliko dana hospitaliziran. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI</strong></p><p>Akciju pomoći pokrenule su još dvije dobre duše, to su Neno Saboci i Maja Sekulić. Kao i mnogi drugi hrvatski branitelji, Zdravko Sajfert i Antonio Fogadić u Domovinskom ratu nisu puno razmišljali. Krenuli su u obranu domovine. Prošli su najteže bojišnice, dočekali slobodu i nadali se boljem životu no život je htio drukčije. Zdravko danas brine o bolesnoj i nepokretnoj supruzi, majci i kćeri. Antonio pak sam brine o šestero djece, supruga mu je umrla, a živi u socijalnom stanu.</p><h2>'Za mene je ovo Sheraton'</h2><p>Neven Jurkić je prvi Zdravkov susjed u Čavličkom kraju, u okolici Slavonskog Broda. Sin je hrvatskog branitelja. Nije radno sposoban, a otac mu je prije nekoliko mjeseci hospitaliziran, tako da je ostao sam u derutnoj kući, bez ikakvih prihoda. Iako Zdravko i Antonio imaju i previše svojih problema te ni sami nisu dobroga zdravlja, pokrenuli su veliku akciju i obnovili Nevenovu kuću. Nije prvi, a vjerojatno, ni zadnji put da će nekome pomoći.</p><p>- Situacija je bila takva, da je trebalo reagirati promptno. Pitao sam Nevena da li bi htio da mu pomognemo i kad je on pristao, nazvao sam par ljudi, mog prijatelja i majstora Antonija Fogadića, koji je pristao bez ikakvog razmišljanja. To je bilo toliko derutno da nismo znali odakle krenuti. To je bilo praktično za rušenje. Krenuli smo, tu je bilo puno dobrih ljudi koji su pomogli, radili smo 46 dana, sve smo obnovili, bez jedne kune. Pomogle su nam mnoge tvrtke, koje ne žele da ih spominjemo, ali ja im moram zahvaliti. Nismo htjeli kamere, medije, htjeli smo sami to napraviti. Sve smo rješavali samo donacijama u materijalu, nismo htjeli uzeti ni kune od nikoga. Posebno bih zahvalio mladim ljudima koji su od prvoga dana s nama. Ta djeca su došla i radila sve ovo vrijeme, bilo je dana da nije bilo ništa za jesti, ali oni nisu tražili ništa. Hvala i mojim suborcima iz Udruge HRZ i PZO, oni su odmah uskočili, rješavali struju i vodu, sve naravno gratis – ispričao je Zdravko.</p><p>Mladi Neven apsolutno je oduševljen novim izgledom svog doma.</p><p>- Ja sam presretan i stvarno nemam riječi, za mene je ovo Sheraton. Susjed Zdravko mi je kao drugi otac, usmjerava me na bolji put i bolji život. Božić će biti prelijep i stvarno bih zahvalio svima, želim im dobro zdravlje, sretan Božić i Novu godinu - bio je ushićen mladić.</p><p>Kako smo doznali od Nene Sabocija, Nevenu je susjed Zdravko uspio riješiti i 800 kuna mjesečne socijalne pomoći, jedan topli obrok dnevno i jednom tjedno pomoć geronto domaćice. Ostalo je još za riješiti zdravstveno osiguranje i vaučer za struju.</p><p>Ono što je prošlo ispod radara je priča o Antoniju Fogadiću, čovjeku koji u malom socijalnom stanu skrbi o šestero svoje djece, najmlađe je 12 godina. Osim sinova ima i kćerku koja mu je rodila dva unuka. Treće unuče je na putu, a vidio je samo jednoga, najstarijeg. Na njihov spomen pojavi mu se suza u oku.</p><p>- Ma ne bih o tome, to je jako teško. Prije četiri godine ostao sam bez supruge kojoj joj je otkazalo srce. Sam u socijalnom stanu s toliko djece, najmlađi sin je tek pošao u prvi razred osnovne škole i prije smrti supruge imao je problema s govorom, a nakon njene smrti stanje mu se pogoršalo. Najstariji je bio pred punoljetnosti. Preuzeo sam uz ulogu oca i ulogu majke, nisam dao svoju djecu od sebe. Znao sam da će biti teško ih podizati, da ću imati problema s institucijama koje se tobože brinu o djeci - kaže skromno Antonio i dodaje da je dosad prebrodio sve udare.</p><p>- Sreća je da sam od svoje 11. godine naučio kuhati, tako da mi to nije teško palo. Kuham, perem rublje, peglam, čistim stan, ne mogu ne reći da mi ne pomognu i dečki. Ima nas puno, posebno se to vidi u vrijeme škole, još ako nam netko od njihovih prijatelja dođe u goste odmah kršimo mjere stožera u svezi s korona virusa - našalio se Antonio i dodao da će morati na vrata staviti obavijest “Popunjeni smo”.</p><p>Dok s prijateljem Zdravkom razgovara o tome što još moraju uraditi u kući mladog Nevena, prvog Zdravkovog susjeda kaže kako se ovih dana osjeća sretnim jer uradili su još jedno djelo, ne znajući da su Zdravko i Neno Saboci inicirali akciju pomoći njemu.</p><p>- Volio bih da Antoniju osiguramo neku kuću u koju bi se smjestio on i obitelj. Ne mora biti u nekom dobrom stanju, sve ćemo to mi našim rukama i uz pomoć naših prijatelja obnoviti - priča nam Zdravko. A, Antonio u ove predbožićne dane ima samo dvije želje, da mu djeca budu zdrava i da im osigura kućicu u kojoj će imati nešto više prostora od dvije sobice u socijalnom stanu u kojima spavaju sada.</p><p>- Trenutno u tom stanu živimo, ali ne znamo dokad. Možda se pojavi neka obitelj koja je u većoj potrebi od nas i ja bih im bez pogovora prepustio stan – rekao je Antonio velikog srca.</p>