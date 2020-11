Riječani krenuli u borbu protiv dječjeg siromaštva: Neka djeca nemaju topao dom niti hranu...

<p>Mnoga djeca školske dobi nemaju prilike sudjelovati u brojnim izvanškolskim aktivnostima, nisu uključena u izvanškolske programe, a nerijetko nemaju niti topao dom i kvalitetnu hranu za svoj razvoj. No zahvaljujući dobro organiziranoj ekipi nastala je donatorska kampanja ''Moje mjesto pod suncem''. Cilj im je skupiti novac za uređenje i opremanje višenamjenskog objekta - solidarnog centra na Pećinama od 380 m2 u kojem bi djeca dobila sadržaje koji su im prijeko potrebni za razvoj u smjeru vlastitih potencijala, a ne svog socijalnog okruženja. </p><p>Borbi protiv dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti pridružile su se i neke javne osobe koje su nam otkrile koliko je važno da se hrvatska javnost uključi u ovakvu akciju koja će brojnoj dječici pružiti zasluženo mjesto pod suncem. Cilj kampanje je skupiti iznos od 1.200.000,00 kn do kraja 2020.</p><p>- Akcije poput ''Moje mjesto pod suncem'' izrazito su bitne za Hrvatsku. Ne samo danas nego i u budućnosti. One pokazuju da su lokalna zajednica, nevladin sektor i različiti čimbenici u zajednici spremni aktivirati se i pomoći osobama kojima je pomoć najpotrebnija. Bilo bi dobro kada bi to radila i država u većoj mjeri, ali to nije slučaj - rekao nam je cijenjeni psiholog i ekspert za školstvo<strong> Boris Jokić</strong> i dodao: </p><p>- Pitanje nejednakosti jedno je od ključnih pitanja. Zajednica treba reagirati i pomoći osobama koje nisu u privilegiranom položaju. Djeca trebaju imati jednaka prava da ''zasjene''. Smatram da su sustavne politike koje uključuju i politike obrazovanja i politike socijalne skrbi i politike odnosa prema djeci i mladima ono što je potrebno u Hrvatskoj da bi se ''začarani krug'', odnosno prelazak siromaštva s ''koljena na koljeno'' prekinuo. Uvijek će postojati nejednakost, uvijek će biti da neka djeca imaju, a neka nemaju, međutim, ona društva koja su spremna sustavno djelovati od rane dobi na izjednačavanje šansi mladih osoba su društva koja dugoročno imaju pozitivnije perspektive - dodao je Boris. Akciji se pridružila i legendarna pjevačica <strong>Gabi Novak </strong>(84) koja se nada da će se zajednica uključiti u ovaj projekt jer je to jedina šansa da brojna djeca odrastaju u normalnom okruženju. </p><p>- Pozdravljam ovakvu akciju i čestitam Rijeci koja se sjetila napraviti ovakav donatorski projekt. Nadam se i vjerujem da će se ljudi pokrenuti. Trebamo pomoći dječici koja nemaju normalne uvjete za školovanje i razvoj. Sretna sam što sudjelujem i na neki način pomažem da socijalno ugroženi mališani dobiju ono što zaslužuju. Jako je bitno da se ovaj projekt i proširi kako bi se moglo pomoći i djeci iz drugih gradova. I moram naglasiti da nije dovoljna samo jedna akcija. Vrijeme je da se uključi cijela Hrvatska jer nas djeca trebaju. Trenutno nisu iza nas neka lijepa vremena pa se nadam da ćemo s ovom kampanjom barem nekom izmamiti osmijeh na lice. Zaslužuju to - rekla nam je Gabi. <br/> Akciju ''Mjesto pod suncem'' možete podržati izravnom uplatom na račun kampanje namijenjen za potpuno uređenje i opremanje višenamjenskog prostora u kojem bi djeca dobila sve sadržaje i podršku koju trebaju.</p><p><strong>PODACI ZA UPLATU:</strong></p><p>Erste Bank d.d. (kunski i devizni račun)<br/> IBAN: HR1924020061500087226<br/> Model: HR00<br/> Poziv na broj: 2020<br/> Opis plaćanja: Kampanja Moje mjesto pod suncem</p><p>Za uplate iz inozemstva:<br/> SWIFT/BIC: ESBCHR22</p><p>Pomozite nam u borbi protiv dječjeg siromaštva pozivom na broj 𝟎𝟔𝟎 𝟖𝟎 𝟐𝟎 𝟐𝟓 (cijena: fiksni 3,75 kn/poziv, mobitel 5,05 kn/poziv).</p><p>Donirati kampanji možete izravno i putem poveznice <a href="https://kekspay.hr/pay/?cid=C00522&tid=P00523&qr_type=4&articleTypeId=3&code=DON01">KEKS Pay aplikacije.</a><br/> </p>