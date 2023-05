Samozapošljavanje: Konkretnih devet razloga zbog kojih to nije najbolji odabir za svakoga

Samozapošljavanje nudi različite prednosti. Kao samozaposleni profesionalci možete imati veću autonomiju u biranju projekata, kao i klijenata. Rezultat "prava na odabir" stvorit će posebnu profesionalnu strast i kreativna rješenja u samoj realizaciji projekata. S vremenom ćete postati fleksibilniji i moći ćete proširiti poslovanje ako to budete željeli. No bez obzira na navedene prednosti, samozapošljavanje možda ipak nije za svakoga. Ono sa sobom nosi i mračniju stranu, o kojoj se rijetko govori.

Financijska nestabilnost

Financijska nestabilnost jedan je od nedostataka. Bez obzira na vremenski tijek ugovorenog projekta, zadatka ili na nenadane tržišne promjene, samozapošljavanje često označava i nepredvidivu mjesečnu zaradu. Financijska konstrukcija kod samozaposlene osobe može varirati iz mjeseca u mjesec, zato je financijska pismenost potrebna kako bi planiranje financijske budućnosti bilo jednostavnije i bez dodatnog stresa.

Administracija

Samozaposlene osobe na početku mjeseca uvijek moraju pronaći dodatne minute za administrativne zadatke. Nasreću, postoje servisi koji olakšavaju praćenje poreznih obaveza i financijskih "tragova" - poput izdavanja računa i ponuda. No svaki se samozaposleni profesionalac mora pripremiti na pronalazak dodatnog vremena za birokraciju, koja na početku može biti komplicirana ako se ne poznaju zakoni.

Nema 'pogodnosti'

Danas je vrijeme najvažnija valuta - posebice kad su tema pogodnosti koje su kod "tradicionalnih zaposlenika" uobičajene. Plaćeni godišnji odmor ili bolovanje samozaposlena osoba sebi rijetko kad može "priuštiti". Svaki životni izdatak ili nedaću mora financirati izravno radom.

Manjak društvene interakcije

Ako ste samozaposleni profesionalac, preporuka je da radite iz coworking prostora ili ureda u kojem ćete biti u komunikaciji s drugim samozaposlenim kolegama. Nedostatak društvene interakcije te osjećaj usamljenosti i izoliranosti, nažalost, česta su pojava. Strast prema poduzetništvu ne bi se trebala pretvoriti u negativan odnos prema mentalnom zdravlju, pa je potrebno razmišljati i o lokaciji rada.

Više stresa

Ako do sada niste bili pod stresom, samozaposlenje može dovesti do više razine stresa. Poduzetništvo, bez obzira na veličinu, je opterećujuće - posebice ako ste odgovorni za sve aspekte poslovanja. Sindrom izgaranja i održavanje zdrave ravnoteže između poslovnog i privatnog života također je jedan aspekt koji samozapošljavanju ne ide u prilog. Kad ne radite, vjerojatno ćete u slobodno vrijeme razmišljati o obavezama, a to će sigurno utjecati na vaše odnose.

Biti konkurentan nije jeftino

Samozaposlena osoba mora uvijek biti konkurentna na tržištu, odnosno mora kontinuirano ulagati u svoj profesionalni razvoj. Stručne i kvalitetne edukacije rijetko su kad besplatne, zato treba razmišljati o posebnom novčanom "fondu" za profesionalna usavršavanja jer je konkurencija uvijek prisutna.

Privlačenje klijenata može biti teško

Samozaposleni profesionalac odgovoran je za sve aspekte poslovanja, od spomenutih knjigovodstvenih i administrativnih zadataka pa do marketinga i prodaje. Ako nemate izgrađenu reputaciju i mrežu poslovnih kontakata, vrlo se brzo možete upoznati s problemom privlačenja klijenata.

Nedostatak pravne zaštite

Nedostatak pravne zaštite također je jedan od razloga zbog kojih samozapošljavanje nije za svakoga. Prije svake suradnje ugovorom dogovorite jasna pravila poslovanja. Posebice kad je riječ o prekidu suradnje ili bilo kojem drugom obliku diskriminacije, poput povrede autorskih prava ili neisplaćenih honorara.

Ništa bez motivacije i discipline

Motivacija za rad i disciplina uče se godinama, no samozaposleni profesionalci moraju završiti "napredni seminar" jer su motivacija i disciplina ključni za profesionalni uspjeh.

Samozapošljavanje donosi prepreke kojih je dobro biti svjestan. Ako na kraju odlučite da to zaista nije za vas, ne možete pogriješiti s odlukom o profesionalnom razvoju na edukacijama, radionicama ili tečajevima te usavršavati kompetencije koje će vam pomoći u napredovanju na trenutačnom ili, potencijalnom, novom radnome mjestu.

