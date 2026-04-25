OŠTRO PREPUCAVANJE

Sanader je Hajdaša nazvao pudlicom, javio se i Grmoja: 'Odjednom sam i ja kriv za suce'

Piše Ana Dasović, HINA,
Zagreb: Ante Sanader obratio se medijima nakon sastanka koalicije | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Ante Sanader u subotu je iz Splita optužio predsjednika SDP-a i Možemo! da ruše dogovore oko sudaca Ustavnog suda. HDZ nudi rješenje i poziva na dogovor, no očito je želja SDP-a i Možemo! da se pregovori prekinu, izjavio je.

- Jučer je Hajdaš Dončić  bez ikakvog argumenta ​divljačkim nastupom vrijeđao na najgori način. Ponaša se kao balkanska pudlica Sandre Benčić jer jedino to može opravdati njegovo ponašanje. Očito je njegovo dokazivanje, divljaštvo, omalovažavanje, pljucanje, gađenje jedini argumenti koje iznosi u ovoj situaciji - poručio je oštro u nastavku svađe glavnih stranaka o izboru sudaca Ustavnog suda.

Kako je pojašnjavao, nakon natječaja za izbor sudaca, saslušali su sve prijavljene kandidate, te krenuli u pregovore oko uvjeta sa SDP- om i Možemo!. Tvrdi kako su pregovori prekinuti kada je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, nakon organiziranog dočeka za rukometaše, rekao da ne želi pregovarati s HDZ-om oko izbora ustavnih sudaca. Pokušali su tihom diplomacijom i razgovorom s pojedinim članovima obje stranke tražiti rješenje, no cijelo vrijeme ih se optuživalo da će postaviti svoje uhljebe.

- Ovaj tjedan smo održali sjednicu koju su SDP i Možemo! revoltirano napustili, ne želeći nastaviti razgovor bez ikakvog argumenta i primjedbe na HDZ-ove kandidate. Njihova želja je da se razgovori prekinu, kandidati ne izaberu i da ne žele kompletni sastav Ustavnog suda. To je svojim izjavama i nastupom potvrdila Sandra Benčić koja u Zagrebu radi kao "zabraniteljica svih događaja koji njoj i stranci nisu po guštu, a tako se ponaša i pred Ustavnim sudom" - zaključio je, nazvavši Nikolu Grmoju igračem SDP-a.

Podsjetimo, na sjednici saborskog Odbora za Ustav, koji je oporba demonstrativno napustila, HDZ-ova većina izglasala je listu kandidata o kojoj će se raspravljati na plenarnoj sjednici Sabora u četvrtak. Na listi su Goran Selanec i Željko Pajalić, ali nije potvrđena od oporbe. 

Hajdaš Dončić je pritom premijera Plenkovića nazvao "balkanskim Trumpom" koji je okupirao sve institucije, dok je Grmoja Sanaderu u subotu odgovorio na platformi X.

- Kad Ante Sanader progovori o blokadama, to je kao da piroman drži predavanje o protupožarnoj zaštiti ili njegov prezimenjak o borbi protiv korupcije - napisao je.

- Za to što je Ustavni sud u krnjem sastavu odgovoran je autokrat Plenković i vladajuća većina", rekla je Urša Raukar Gamulin (Možemo!), članica saborskog odbora za pravosuđe, za RTL Danas.

