Sanader prozvao oporbu zbog otpada: 'Te optužbe vratit će im se kad-tad kao bumerang'

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Ante Sanader pozvao je u utorak oporbene zastupnike da u petak u Gospiću zajedno sa zastupnicima parlamentarne većine popiju zdravu, ispravnu vodu te da „smanje histeriju koju fabriciraju“ oko slučaja ilegalno odloženog otpada.

„Neutemeljene optužbe vratit će im se kad-tad kao bumerang“, napisao je Sanader na Facebooku, usporedivši ih s, kako je naveo, „dva mjeseca Putujućeg cirkusa“ predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića.

Odbacio je tvrdnje oporbe da je Vlada izdala dozvolu za opasni otpad u Lici ili zataškavala slučaj, nazvavši ih „dokumentirano opovrgnutim lažima“ koje će se, ustvrdio je, također obiti o glavu Hajdašu Dončiću.

Sanaderova objava uslijedila je nakon što je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak poručio da je voda iz javnog vodoopskrbnog sustava u Gospiću zdravstveno ispravna i sigurna za piće.

Pitanje kvalitete vode ponovno je u središtu pozornosti nakon objave nalaza vještačenja prema kojima su PFAS spojevi, tzv. vječne kemikalije, pronađeni u podzemnim vodama nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću.

Nalazi zasad ne pokazuju da je PFAS dospio u javni vodoopskrbni sustav. Capak je, govoreći za Dnevnik Nove TV, pozvao vlasnike privatnih bunara da se jave HZJZ-u kako bi se provjerila voda iz tih izvora, koji nisu obuhvaćeni javnom vodoopskrbom.

Sanader je ujedno član saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode, koji bi u petak u Gospiću trebao održati tematsku sjednicu o slučaju ilegalno odloženog otpada.