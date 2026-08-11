Vodu u Gospiću nisu testirali na PFAS gotovo pet mjeseci. Uzorke uzeli tek danas...

Dok premijer Andrej Plenković poručuje kako prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nema nikakve ugroze za pitku vodu u Lici, posljednja analiza gospićke vode na PFAS spojeve, poznate kao "vječne kemikalije", provedena je još 23. ožujka. Novi uzorci uzeti su tek jutros na šest lokacija, a njihovi rezultati još nisu poznati. Prema najavi ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka, javnost će ih doznati u četvrtak.To znači da u trenutku kada je premijer nakon sastanka Užeg kabineta i parlamentarne većine izjavio da mu je Capak rekao kako "sva mjerenja HZJZ-a jasno upućuju da nema nikakve ugroze za pitku vodu u Lici", rezultati najnovijeg testiranja još nisu postojali. Nekoliko sati kasnije isto je potvrdio i Capak, rekavši da su uzorci uzeti tek tijekom dana te da je analiza još u tijeku.

Katarina Rukavina iz Ličkih voda u razgovorou s Katarinom Plantak za N1 je potvrdila da se voda u Gospiću redovito kontrolira te da je mikrobiološki ispravna. No, na pitanje kada je posljednji put analizirana upravo na PFAS spojeve, odgovorila je da je to bilo prije gotovo pet mjeseci.

- U Gospiću je u ožujku bila izvanredna analiza na Mrđenovcu i u razvodnom oknu u centru. Tada nisu detektirani PFAS-ovi - rekla je.

Prema podacima Ličkih voda, uzorci su tada uzeti na izvorištu Mrđenovac i u mjerno-razvodnom oknu u središtu Gospića, a analiza nije pokazala prisutnost PFAS spojeva.

Nakon što su objavljeni rezultati vještačenja o ilegalnom odlagalištu otpada, nove analize vode na prisutnost PFAS-a nisu provedene sve do danas.

- U ožujku jest, a i danas su uzeti uzorci koje analizira HZJZ - rekla je Rukavina.

Dodala je kako će se ubuduće kontrole provoditi češće, a osim PFAS-a pratit će se i koncentracije olova, cinka, bakra, antimona i kroma, odnosno tvari koje su pronađene na području ilegalnog odlagališta.

PFAS pronađen u podzemnoj vodi

Capak je u srijedu potvrdio da je PFAS pronađen u jednom piezometru u blizini odlagališta otpada, što, kako je rekao, pokazuje da su procjedne vode stigle do podzemnih voda. Naglasio je, međutim, da zasad nema dokaza da je onečišćenje došlo do izvorišta iz kojih se Gospić opskrbljuje pitkom vodom.

Riječ je o uzorcima podzemne vode, a ne vode iz javnog vodoopskrbnog sustava.

Prema dopuni vještačenja koju je objavio USKOK, uzorci iz tri piezometra analizirani na PFAS uzeti su još 11. svibnja. Vještačenje pokazuje da su "vječne kemikalije" pronađene u oba piezometra nizvodno od odlagališta, dok ih u uzvodnom, referentnom piezometru nije bilo.

U jednom od piezometara izmjerena je koncentracija od 0,2005 mikrograma po litri, što je dvostruko više od propisane parametarske vrijednosti za zbroj PFAS spojeva u vodi za ljudsku potrošnju. No, taj piezometar nije izvor pitke vode, već služi za praćenje stanja podzemnih voda.

Rezultati tek u četvrtak

Capak je ponovno ustvrdio da je voda iz ličkog vodoopskrbnog sustava zdravstveno ispravna i sigurna za piće te da dosadašnja mjerenja nisu pokazala odstupanja u vodi iz javne mreže.

Istodobno je potvrdio da su novi uzorci uzeti tek u srijedu te da će njihovi rezultati biti poznati u četvrtak.

Trenutačno su tako poznati samo rezultati analiza iz ožujka, kada u vodi za piće nije pronađen PFAS, te rezultati svibanjskog uzorkovanja podzemnih voda uz odlagalište, gdje su "vječne kemikalije" potvrđene. Kakvo je stanje u vodi uzorkovanoj danas, znat će se tek nakon završetka novih analiza.