Sandra Benčić:' Bitno je osigurati ostanak ljudi kao najvažnijeg društvenog resursa'

Ključne mjere su ulaganje u djecu i obitelj te mlade, a jedna od njih je uvođenje univerzalnog dječjeg doplatka za svu djecu, i to progresivno prema primanjima roditelja, rekla je Benčić na konferenciji za novinare u Rijeci. Osim toga, istaknula je, do kraja 2028. namjeravamo osigurati mjesto u dječjim vrtićima svoj djeci u Hrvatskoj, produljiti trajanje osnovne škole na devet godina, s polaskom jedne godine ranije u odnosu na sadašnji sustav. U programu Možemo je uvođenje novog sustava ocjenjivanja u osnovnim školama, te besplatno školstvo na svim razinama, od osnovnog do visokog obrazovanja, uključujući i veleučilišta te stručne studije, rekla je.

Mladi bi dobivali vaučere za besplatno ili povlašteno prisustvovanje kulturnim ili sportskim sadržajima, jer sad si mnogi takve sadržaje ne mogu priuštiti zbog besparice, navela je Benčić. Planira se i povećanje kapaciteta studentskih domova, kako bi se rasteretilo tržište stanova za najam, ali i omogućavanje stjecanja radnog staža za studente koji dugotrajno rade uz studij.

Koordinator Možemo i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je da žele na razini Hrvatske provesti ono što su uspješno proveli u Zagrebu. To je, naveo je, intenzivna gradnja dječjih vrtića, kojoj, kako je rekao, nema presedana u povijesti Zagreba. Očekujemo da će već sljedeće godine sva djeca u Zagrebu imati mjesto u vrtiću, rekao je.

"U zadnjih dvije i pol godine izgradili smo ili temeljito obnovili 16 novih škola, a i to je bez presedana u povijesti Zagreba. Kad se ne krade, ima novca za sve", naglasio je Tomašević. Istaknuo je da je u planu uvođenje jednosmjenske nastave u svim zagrebačkim školama.

Osvrćući se na prijedlog Možemo da se glasačko pravo spusti na razinu 16 godina, rekao je da "žele vjerovati u mlade, jer tako pokazujemo svoju vjeru u budućnost".

Novinarima su se obratili i kandidati s liste Možemo u 8. izbornoj jedinici Morena Lekan, sadašnja županijska vijećnica PGŽ, i Nebojša Zelič, riječki gradski vijećnik.