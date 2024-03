Sandra Benčić: Ne bismo bili u vladi s Domovinskim pokretom. No ako sruše HDZ, podržat ćemo

Mislim da postoji zaista puno argumenata da se vjeruje u pobjedu. Ja mislim da je bila jako dobra odluka da idemo u dva bloka, mislim da ćemo time dobit najveću mobilizaciju. Mislim da je jako važno poručiti da svi koji glasaju za nas glasaju za zeleno-lijevu opciju u budućoj većini i za nekoga ko će nositi te politike i na čijim listama neće biti ljudi koji će bježati na drugu stranu, kazala je Sandra Benčić, premijerska kandidatkinja za Možemo!, za RTL Danas.

Benčić je ponovila kako Možemo! ne odustaje od svojih obećanja iz lipnja, samostalni izlazak na izbore te točkasta koalicija s SDP-om u četiri izborne jedinice ako se tako dogovore. Ni ona neće odustati od svoje premijerske kandidature. Istaknula je kako smatra da joj Milanovićeva kandidatura neće štetiti.

- Mislim da ćemo mi polučiti jako dobar rezultat, da smo jedina stranka koja se vrlo dosljedno drži svega što je najavila svojim biračima i u smislu politika i u smislu načina izlaska na izbore. Jako je važno da Hrvatska ima i jednu kandidatkinju, a ne samo kandidate i da je to također u skladu s našim politikama rodne ravnopravnosti koje primjenjujemo ne samo na papiru, nego i u stvarnom životu - kazala je Sandra Benčić.

'Ja bih prvo dala ostavku'

Na pitanje je li Milanović prvo trebao podnijeti ostavku, ona odgovara kako "to ne znamo jer smo prvi put u toj situaciji".

- Mislim da bi bilo preuzetno da to bilo tko tvrdi je li trebalo ovako ili onako. O tome trebe odlučiti Ustavni sud, a SDP je danas rekao da će poštovati odluku Ustavnog suda. Bez obzira na pitanje te ustavnosti koju ne mogu sada procijeniti ja osobno bih prvo dala ostavku - istaknula je Benčić koja odbija mogućnost suradnje s Domovinskim mostom.

- Mi smo to vrlo jasno rekli. Dakle, ni milimetra desno. Mi vjerujemo da sljedeća vlada mora biti programski koherentna jer nakon što skine HDZ s vlasti počinje onaj sljedeći dan. Mi ćemo sigurno napraviti sve da se HDZ skine s vlasti. Dakle, ako treba dati potporu da se skinu s vlasti, mi ćemo je sigurno dati, ali mi nećemo biti u Vladi u kojoj je desnica. Donijeti ćemo odluku onda kada do toga dođe. Sigurno je jedna stvar, glas za nas je glas za rušenje HDZ a, jer u bilo kojoj konstelaciji mi ćemo tu pomoći. Međutim, glas za nas sigurno neće otići rigidnoj desnici - pojasnila je.

U skladu s vrijednostima

Ipak, spremni su podržati Domovinski pokret iz Parlamenta "samo do onog trenutka dokle je to u skladu s vrijednostima koje zastupaju".

- To je pitanje do kojeg ćemo doći nakon sastavljanja većine da li ćemo i kako ćemo podržavati. Želim naglasiti da je neupitno za nas da je cilj broj jedan ovih izbora skinuti HDZ. Isto tako, nakon toga imati vlast koja je koherentna programski, da zaista može napraviti sve one promjene koje Hrvatska čeka 30 godina - zaključila je Benčić.