Sandra Benčić: 'Ponovno ćemo imati frankenštajnske izborne jedinice. Popis nevjerodostojan'

U utorak je koalicijskim partnerima predstavljen nacrt zakona o izbornim jedinicama te da su ga partneri podržali, naglasio je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica u emisiji Otvoreno. Naime, zbog nejednakog broja birača u izbornim jedinicama bilo je potrebno smanjiti odstupanje do 5 posto. U nekim jedinicama do sad su odstupanja bila i do 18 posto, a prema novom prijedlogu ne bi trebala prelaziti 3 posto.

- Oko 80 posto birača ostaje u istim izbornim jedinicama - kazao je Malenica, dodajući da su korekcije minimalne te da će prijedlog u četvrtak biti prezentiran javnosti.

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak, koji je prisustvovao današnjem sastanku, potvrdio je da je 14 županija ostalo netaknuto među kojima je i njegova Bjelovarsko-bilogorska županija.

Rekao je i da će prijedlog javnosti prezentirati u četvrtak, ne želeći ulaziti u detalje.

- Mogu vam reći da me prijedlog koji sam danas vidio malo iznenadio, u pozitivnom smislu - rekao je Hrebak.

Kako kaže, Grad Zagreb će umjesto četiri imati tri izborne jedinice te time 'gubi ruralni dio'. Prema njemu, to bi trebalo pogodovati lijevim strankama, što pokazuje da ovaj prijedlog ide u tom smjeru da se ne gleda što odgovora trenutnoj Vladi. .

Predsjednica Kluba zastupnika Možemo! Sandra Benčić prijedlog nije vidio nitko niti iz stručnih krugova, niti iz krugova opozicije.

- Imamo raspravu o zakonu za koji ni ne znamo na koji način uređuje izborne jedinice. Evo, zna ministar Malenica, ali ne smije reći, jer vjerojatno premijer to mora najaviti. To nije normalan proces. Takav netransparentan proces nikad nismo imali. Ponovno ćemo imati takozvane frankenštajnske izborne jedinice. Popis je nevjerodostojan rekao je Ustavni sud, i da se popis birača mora pročistiti - kazala je Benčić.

Potpredsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk rekao je da iza nacrta stoji grupa koju je nazvao "MARŠ" po, kako je rekao, prvim slovima prezimena Malenice, Ivana Anušića, Karla Resslera i Vladimira Šeksa.

- Prvo, ne bavim se sodomijom. Drugo, ne vjerujem da je predsjednik mislio na mene jer je prošle godine bio u Bjelovaru, dobro smo se podružili, nije mi ništa rekao po tom pitanju - komentirao je Hrebak izjavu predsjednika Zorana Milanovića da bi neki HDZ-ovi koalicijski partneri "pristali na sodomiju samo da ostanu u vlasti".