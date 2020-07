'Sankcije ne možemo isključiti, ako se nećemo držati mjera'

Ne bih govorio o visini iznosa, propisano je u Zakonu o civilnoj zaštiti. Znanost je došla do tog zaključka da nošenje maske može bitno smanjiti širenje virusa, rekao je Davor Božinović

<p>Opuštanja nema i ne smije biti. Situacija u našem okruženju je takva da ne smije biti opuštanja. Vidimo da se globalna pandemija razvija, svaki dan je novi rekord u svijetu, rekao je u Temi dana HTV-a ministar <strong>Davor Božinović</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bez maski nema u dućan</strong></p><p>Rekao je da konferencijama žele i educirati ljude da maske postanu dio novog normalnog prije jeseni, kad se očekuju veće komplikacije, a i od medija očekuje značajniju ulogu kao u prvoj fazi. Dodaje da ulazimo u fazu gdje ćemo se morati pridržavati novih mjera, nošenja maski u zatvorenom.</p><p>- Sankcije ne možemo isključiti ako se ljudi ne budu pridržavali mjera, bile bi novčane svote. Ne bih govorio o visini iznosa, propisano je u Zakonu o civilnoj zaštiti. Znanost je došla do tog zaključka da nošenje maske može bitno smanjiti širenje virusa, ali i količninu virusa koje netko pokupi od zaražene osobe -rekao je Božinović.</p><p>Dodaje da svatko može učiniti puno, ako ne želi biti zaražen, a to je distanca, kraće zadržavanje u zatvorenom, maska, dezinficijens i higijena.</p><p>- Treba situaciju prihvatiti što prije bez represija i prijetnji. Ukoliko neodgovornost može ugroziti zdravlje drugih, onda je to drugi par rukava - kaže i dodaje da se tradicije ne mogu promijeniti preko noći. </p><p>- Bliski kontakti u smislu svadbi i drugih obiteljskih slavlja trebalo bi izbjegavati. Ne bi trebalo biti nikome u interesu da mu se rođendan ili krstitke pamte po ljudima koji su se inficirali - rekao je.</p>