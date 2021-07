Javni bilježnici se jednako kao i suci, moraju izuzeti iz predmeta u kojima se radi o njihovoj rodbini i krvnom srodstvu, a također ne smiju niti podupirati niti biti članovi neke stranke ili političke opcije.

Protumačio nam je to jedan javni bilježnik, a potvrdila i Hrvatska javnobilježnička komora u svom odgovoru. Novi je to zaplet u slučaju Ljubice Čaklović, sestre Ratka Bajakića koji je imenovan u Nadzorni odbor Zagrebačkog holdinga i član je savjeta Možemo!. 24sata su otkrila da je za skupštinu Zagrebačkog holdinga za javnu bilježnicu od svih zagrebačkih bilježnika Tomislav Tomašević platio baš Čaklović. Iako taj posao prije nije radila za Holding. Ona je ovjerila zapisnike i izjave i obavila ostale službene poslove koji su omogućili provedbu odluke o novoj upravi i Nadzornom odboru. Za to je plaćena 2075 kuna. Osim toga, ne samo da je donirala 2000 kuna za kampanju Tomislava Tomaševića, nego i dodatnih 500 kuna platformi Možemo!

Tomašević je poručio da im je bila potrebna osoba od povjerenja, a nakon što smo im poslali upit, poručeno je i da više neće raditi za Holding.

Ali zbog toga bi mogla biti i sankcionirana, a Hrvatska javnobilježnička komora nam je potvrdila da će tražiti njeno očitovanje. Pitali smo ih i je li odluka o imenovanju nove uprave i Nadzornog odbora valjana ili će se poništiti jer se ona nije izuzela. Ovjerila je izjave svog brata i zapisnike na kojima je Nadzorni odbor odlučivao o predsjedniku.

- Pravila o izuzeću ne utječu na valjanost javnobilježničkog akta, ali se može konkretno odgovoriti tek nakon uvida u predmet – kažu u Komori.

Ističu i da su o konkretnom slučaju doznali i iz medija.

- Moramo naglasiti kako javnim bilježnicima nije dopušteno pomagati političke stranke niti biti njihov član. Glede političkog djelovanja javnog bilježnika na odgovarajući način se primjenjuju pravila o zabrani političkog djelovanja sudaca i u dosadašnjoj praksi nije bilo takvih slučajeva koji bi bili poznati Komori – ističu nadalje.

Na kraju su zaključili da će o slučaju odlučivati upravni odbor i Etičko povjerenstvo.

- O postupku i djelovanju prema gospođi Čaklović će odlučiti UO HJK te Etičko povjerenstvo, a nakon njezinog očitovanja te po primitku svih potrebnih informacija kako bi se slučaj adekvatno tretirao od strane navedenih tijela Komore – zaključuju.

Kako saznajemo od bilježnika, moguće sankcije idu i do gubitka licence, ali mogu biti i znatno blaže.