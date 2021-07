Vjerujem da će i jedna i druga prijava biti odbačene, rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u RTL Direktu o dvjema prijavama za sukob interesa u samo mjesec dana.

Podsjetimo, Tomislav Tomašević već se drugi puta našao u prijavi Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa.

Prvotno su prozvani jer je kao javna bilježnica Grada angažirana Ljubica Čaklović, sestra člana Nadzornog odbora Zagrebačkog Holdinga Ratka Bajakića. Ona je bila donatorica kampanje Možemo i na prvoj skupštini Holdinga ovjerila upravo bratov potpis.

Druga prijava je oko imenovanja članova Upravnog vijeća bolnice Srebrnjak u koje je Tomašević postavio svog poznanika i donatora njegove političke kampanje dr. Tomislava Lauca.

- Što se tiče prve prijave, jasno je da je praksa povjerenstva do sada bila da je, zato što je Skupština Zagrebačkog holdinga, a ne Gradska skupština predložila imenovanje novih članova uprave i nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga, zakon o lokalnoj samoupravi jači od zakona o sprečavanju sukoba interesa. S time da i ovo novo povjerenstvo s novom predsjednicom samo nekoliko dana nakon prijave tražilo od Sabora da se taj članak zbog toga i makne iz zakona. Ne vidim tu nikakav problem. Očekujem takav rezultat kad povjerenstvo donese odluku. Mislim da nije dobro da upravo uprava i nadzorni odbor, koje smo maknuli, je imenovana u zadnje tri godine, koliko je i sastav povjerenstva za sukob interesa. A oni su imenovani od Bandića. I nitko nije pokrenuo postupak. Tada nije bilo problem, a ni u zadnjih 10 godina, kažem kakva je bila praksa, sad odjednom je problem - rekao je Tomašević te se osvrnuo na prijavu oko imenovanja Lauca.

- On je jedan od 1500 donatora koje smo imali u kampanji u Zagrebu. HDZ je imao 60 donatora, SDP devet, Domovinski pokret je imao nula donatora, kao i Milan Bandić 365. Ako je sada situacija da svaki od tih donatora, ako bude imenovan u jedno od 340

ustanova i upravnih vijeća u gradu Zagrebu je sukob interesa, onda imamo velik problem. Ako su to stručni ljudi, samo zato što su donatori, da ih to diskvalificira. Što? Naknada od 750 kuna mjesečno da proučavaju dokumentaciju ovog kompliciranog

projekta. Tamo su imenovani i drugi članovi upravnih vijeća, sve su stručni ljudi. Predsjednica Sanja Kolaček je vrhunska znanstvenica. Uvjeren sam da su to pravi ljudi. Nikome nisam ništa obećao u ovome gradu za nijednu poziciju i nikome nisam ništa dužan. Imam odriješene ruke da donosim odluke koje smatram da su u javnom interesu. Tako ću se ponašati do kraja mandata - istaknuo je gradonačelnik.

Rekao je i kako Upravno vijeće bolnice nije uprava. Istaknuo je kako se ravnatelj bira na javnom natječaju te da je on zaposlenik bolnice dok ljudi u upravnom vijeću nisu. Istaknuo je i kako su proveli natječaj za tri člana uprave Holdinga iako to nisu bili dužni po zakonu. Ipak, predsjednika uprave Holdinga su imenovali izravno, a u kampanji je govorio kako će sve ići na javni natječaj.

- Iznimka je napravljena zato što smo u petak imali sastanak sa starim Nadzornim odborom Zagrebačkog holdinga i uprave i kad smo vidjeli izvješće shvatili smo da moramo odmah djelovati. U ponedjeljak ujutro smo donijeli odluku, bila je Skupština Holdinga. Tjedan dana nakon toga je USKOK upao u Holding - dodao je Tomašević.