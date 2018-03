Sankcionirali su je zbog sukoba interesa, a pisat će novi zakon

Radnu skupinu za promjenu zakona koji regulira sukob interesa vodi Josipa Rimac, žena koja je ignorirala postojanje Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, kojemu nije prijavljivala ono što je prema zakonu morala, a ono što je ipak učinila smuljala je, pa su je kaznili s 4000 kuna...

Josipa Rimac bila je desna ruka Tomislava Karamarka. U mnogim medijima opisivana je kao jedan od vodećih primjera uhljebništva. To da je Rimac na čelu povjerenstva s golemim je čuđenjem otkrio Peđa Grbin, koji je zaključio kako je to “ona ista Josipa Rimac, bivša gradonačelnica Knina, poznata po aferi oko kupnje stana na račun države... Ona ista Josipa Rimac koja je kažnjena jer nije htjela otkriti podatke o svom imovnom stanju i ispuniti imovinsku karticu... Ona ista Josipa Rimac protiv koje je pokrenut postupak pred Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa zbog nesrazmjera prikazane imovine u odnosu na stvarno stanje.”

- Pa je li to normalno - zapitao se nakon toga Grbin.

Čini se da vladajućoj većini jest. Gordan Jandroković lani je, nakon što je Dalija Orešković pokrenula postupak protiv Martine Dalić, izjavio:

- Ako ćemo ekstenzivno tumačiti taj potencijalni sukob interesa, onda se bojim da se više nitko neće moći baviti ničim. Neću govoriti o drugim slučajevima, govorim o ovom i o načinu na koji je to formuliralo povjerenstvo. Za mene je to besmisleno i ovako kako to čini povjerenstvo čini mi se da će zaista onemogućiti ozbiljno bavljenje politikom. Čini mi se da dolazi do fenomena gdje povjerenstvo želi sebi uzeti ovlasti koje mu objektivno ne pripadaju i mislim da će trebati razmotriti i kroz zakonska rješenja je li optimalno ovo što sad imamo kroz povjerenstvo...

Jasno je, dakle, što je cilj radne skupine - povaditi zakonu zube, učiniti ga mekim, podobnim za manevre političara prema starim navadama, osloboditi ih glavobolja...

Međutim, još je veće čuđenje izazvala tvrdnja da bi Josipi Rimac u tom poslu, među ostalima, mogla pomagati Dalija Orešković.

- Povjerenstvo koje radi izmjene Zakona za sprečavanje sukoba interesa sastavljeno je od široke palete stručnjaka iz Ministarstva financija, Ministarstva uprave i akademske zajednice.

Tu je i gospođa Dalija Orešković i vjerujem da će upravo suradnja gospođe Rimac i gospođe Orešković rezultirati time da ćemo imati dobar prijedlog zakona - rekao je Lovro Kuščević.