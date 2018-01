Sara (21) imala dva moždana udara: 'Hodam pomoću štapa'

Sve do prije dvije i pol godine Sara Popović (21) iz Dalja bila je odlična učenica srednje škole, smjer agroturistički tehničar. Njeni školski prijatelji nemalo su se iznenadili kada su čuli da je u siječnju 2016. godine, a potom opet u srpnju iste godine imala dva moždana udara koji su je bacili u komu i prikovali za postelju.

Tek tada je otkriveno da ima arterovenske malformacije, urođenu manu koja je nalik na aneurizmi pa joj, iz nedefiniranog razloga, pucaju vene u mozgu. Nakon prvog moždanog udara bila je četiri dana u komi, nakon drugog čak osam. Zbog ležanja u bolnici i posljedica moždanih udara dobila je sepsu, meningitis pa i hidrocefalus. Nije ju zaobišla ni bolnička bakterija MRSA ni dekubitus na glavi koji je veoma rijedak kod bolesnika.

- Liječnici su rekli da nam slijedi dugotrajna borba sa time i nekoliko operacija. Nakon drugog moždanog dobila je apsces na mozgu pa su joj to tri puta morali čistiti. Odstranili su joj i dio lubanje. Imala je već četiri embolizacije vena u mozgu koje bi mogle puknuti pa opet izazvati moždani udar. Sad bismo, krajem mjeseca, trebali ponovo u Zagreb na još jednu, kaže Sarina mama Biljana Vojtek (40) koja je protekle dvije godine neprestano uz Saru.

'Za Zagreb nemamo novca'

Upravo skorašnji odlazak u Zagreb ovoj obitelji predstavlja ogroman problem jer za njega nemaju novca.

- U bolnicu se trebamo javiti 30. siječnja ali ovoga trenutka nismo sigurni da ćemo uopće moći tamo otići. U kući radi jedino suprug i od njegove plaće pokrivamo i životne potrebe i odlaske na liječenje. Sve to nas je financijski jako iscrpilo. Naslagali su se dugovi za režije pa su nam računi blokirani. Kad moramo u Zagreb, posudimo novac za put, pa vratimo na plaći. Zadnji puta smo iznajmili jednu sobicu blizu bolnice kako bih mogla biti uz Saru nakon operacije, jer u Zagrebu nemamo nikoga. Voljela bih to i sada učiniti, ali nemamo sredstava. Općina Erdut nam je pomogla sa 5000 kuna prošli puta i na tome smo neizmjerno zahvalni, kaže očajna mama Biljana koja nije željela tražiti ničiju pomoć svjesna da ima i druge bolesne djece koja su u još većoj potrebi, no sada su stjerani u kut.

Želi ići na fakultet

Sara bi ovoga puta trebala imati dva zahvata tijekom operacije no, pitanje je da li će uspjeti doći i na jedan.

- Strah me je svake sljedeće operacije jer su doktori rekli da su to iznimno opasne i složene operacije. No, voljela bih da ne moram strahovati da će me opet neki moždani udar baciti u krevet. Sad sam tek malo ustala iz invalidskih kolica, mogu hodati uz pomoć štapa. Lijeva ruka mi je ukočena, šaku ne mogu otvoriti, isto tako i lijeva noga je prilično van funkcije. Mogu se tek malo osloniti na nju. Nemam pravo na neku ozbiljniju rehabilitaciju koja bi mi vjerojatno pomogla da mi prorade ruka i noga, a i štaku smo posudili, kaže Sara koja, pored svega, ima još i kratkotrajno pamćenje kao posljedicu moždanog udara. Unatoč svim poteškoćama ona je nasmijana, vedra i optimistična. Nada se da će liječnici ipak uspjeti onesposobiti sve njene problematične vene u mozgu i da će imati priliku upisati fakultet koji toliko priželjkuje.

Račun za pomoć Sari Popović otvoren je u Addiko banci IBAN HR5225000093206251092