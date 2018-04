Sarajevo je opet dobilo žičaru, na otvorenju bio i Milan Bandić

Sarajevo je u petak ponovo dobilo svoju žičaru koja taj grad povezuje s planinom Trebević, čime je dovršen projekt obnove još jednog znamenitog simbola uništenog tijekom proteklog rata u Bosni i Hercegovini.

Potpuno obnovljena Trebevićka žičara puštena je u pogon u povodu 6. travnja, koji se obilježava u znak sjećanja na dan kada je 1945. godine Sarajevo oslobođeno od fašističke okupacije, a prvi putnici bili su su nizozemsko-švicarski nuklearni fizičar, poduzetnik i filantrop Edmond Offerman i njegova supruga Maja, rođena Sarajka.

Offerman je za obnovu sarajevske žičare donirao 3,8 milijuna švicarskih franaka, a to je učinio potaknut sjećanjima na prijeratno Sarajevo koje je posjetio početkom 90-ih godina, kada je u panorami grada uživao upravo promatrajući je iz kabine stare žičare.

Offerman je pak kazao kako ga je na sve dodatno potaknuo Anto Domazet, profesor na sarajevskom Ekonomskom fakultetu koji se snažno zalagao za obnovu žičare.

"Nakon toga sam ga pozvao telefonom i evo nas danas ovdje. Sve je to rezultat jednog telefonskog poziva. Da mi možemo!", jednostavno je poručio ovaj milijunaš kojemu je sarajevski gradonačelnik Abdulah Skaka iskazao posebnu zahvalnost. "Ovo je spomenik njihove ljubavi. Hvala Offermanima", kazao je Skaka tijekom ceremonije puštanja u pogon žičare.

Dodao je kako obnovom žičare oživljava i posljednji srušeni simbol Sarajeva, što je doprinos miru i razumijevanu među ljudima.

Među gostima koji su sudjelovali na ceremoniji svečanog puštanja u pogon Trebevićke žičare bio je i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Na trasi žičare, koja je prvotno konstruirana i puštena u pogon 1959. godine, postavljeni su novi stupovi i montirane 33 kabine s po deset mjesta.

Njima će se u jednom satu moći prevesti do 1200 putnika, a vožnja iz starog dijela Sarajeva odnosno naselja Bistrik, nasuprot Vijećnice, do lokaliteta Vidikovac na Trebeviću, koji se nalazi na nadmorskoj visini od oko 1160 metara trajat će sedam minuta.

Stara Trebevićka žičara imala je pedeset manjih kabina kapacitiranih za četiri osobe koje su tijekom jednog sata mogle prevesti 800 putnika. U cijelosti je uništena tijekom ratnih sukoba 1992. , a na projektu obnove radilo se više od deset godina.

Huso Merdanić, vlasnik kuće iznad koje će prolaziti kabine nove, kao i nekada stare žičare, kazao je kako iznimno sretan zbog njezine obnove.

"Ona stara malo mi je 'klepetala' iznad glave no to mi zapravo nikad nije smetalo. Sada sam sretan što ću ponovo moći lakše doći do Trebevića koji je krasan za šetnju. Pogotovo je to važno nama starima", kazao je Merdanić lokalnim medijima.

Zadovoljstvo putovanja žičarom na Trebević, s čijih se padina pruža spektakularni pogled na Sarajevo, domaće će turiste stajati šest konvertibilnih maraka, odnosno nešto više od dvadesetak kuna za povratnu kartu.

Turisti odnosno strani državljani za to će morati izdvojiti tri puta više novca, jer je za njih propisana cijena od dvadeset konvertibilnih maraka odnosno oko sedamdeset kuna.