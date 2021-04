Nekoliko stotina prosvjednika okupilo se u subotu u središtu Sarajeva kako bi ponovo iskazali nezadovoljstvo stanjem u Bosni i Hercegovini i zatražili ostavke ministara koje smatraju odgovornima za loše upravljanje zdravstvenom krizom.

Prosvjede pod motom "borba za život" organizirala je građanska inicijativa "Ženski marš" a motivirani su činjenicom da u BiH praktično još nije počelo ozbiljnije cijepljenje stanovništva protiv koronavirusa dok je više od 7700 zaraženih do sada umrlo.

Stoga traže hitnu smjenu Vijeća ministara BiH te vlade Federacije BiH kao i izbor novih ministara u roku od dva tjedna koji bi odmah izradili plane borbe protiv covida. takve su zahtjeve istaknuli tijekom mimohoda pred sjedištem državnih vlasti

Slični prosvjedi no uz znatno veći broj sudionika održani su 6. travnja kada je prvi put istaknut zahtjev za ostavkama a na to do sada nije bilo nikakve reakcije vlasti.

Novi rok za ostavke kojega su u subotu dali prosvjednici je 30. travnja, a najavili su kako će u protivnom 1. svibnja organizirati najmasovnije prosvjede do sada.

Jedna od organizatorica prosvjeda Maja Gasal Vražalica kazala je kako je razočarana malobrojnim odazivom, ali je istaknula kako to ne smije biti razlog da se odustane od postavljenih zahtjeva.

"Mi smo odlučili uspraviti glave i boriti se za naše i živote naših obitelji", kazala je Gasal Vražalica dodajući kako je cilj prosvjeda osigurati dostojanstven život u sigurnoj zemlji i to odmah sada a ne u nekoj dalekoj budućnosti.

Pred okupljenima je kazala kako je bešćutna vlast ranije uspjela jedino natjerati sve veći broj ljudi na odlazak iz BiH a sada ih svojim nemarom u tisućama šalje na groblja.

"Dayton je samo njima donio dobro a nas obične smrtnike je pretvorio u robove", kazala je Gasal Vražalica upozoravajući kako je građanima dosta takve države i politike.

Liječnik Bakir Nakaš koji je ranije podnio kaznenu prijavu protiv najviših dužnosnika izvršne vlasti kazao je pred okupljenima kako je smrt gotovo osam tisuća ljudi u BiH izravna odgovornost ministara koji nisu radili svoj posao jer nisu nabavili cjepivo.

"Neka se srame i neka podnesu ostavke. To je jedino što im je preostalo", kazao je Nakaš dodajući kako se mora otvoriti prostor onima koji mogu i znaju nabaviti cjepivo kao jedino raspoloživo sredstvo borbe protiv širenja zaraze.

Tijekom dana u Sarajevo je iz Turske dopremljena simbolična donacija od deset tisuća doza cjepiva koja je namijenjena policajcima no cijela zemlja do sada je dobila tek nešto više od 150 tisuća doza cjepiva pa niti najrizičnije skupine još nisu došle na red za cijepljenje.

Dok su trajali prosvjedi u BiH je u subotu potvrđeno 1304 novih slučajeva zaraze korona virusom a preminulo je 49 osoba kod kojih je ranije dijagnosticiran covid-19.

Te su brojke slične onima iz druge polovice tjedna i znatno niže nego potkraj ožujka i početkom travnja kada je u BiH nastupio vrhunac trećeg vala epidemije.