Sarajevski umjetnik Vatrenima: 'Pokažite im zube, susjedi!'

"Pokažite im zube, susjedi!" - objavio je na svojem Facebook profilu sarajevski umjetnik Midhat Kapetanović iz ilustraciju vjeverice Zagija. Svoju je podršku izrazio uoči prve utakmice Hrvatske na ovom Svjetskom nogometnom prvenstvu, koju u 22 sata u srijedu igra protiv Engleske.

Maskota Univerzijade iz 1987. odjevena je u dres hrvatske reprezentacije koja, simbolično, pokazuje zube. Sarajlija je poznat po ilustracijama u kojima često šalje poruke podrške gradovima i državama koji se bore s teškim okolnostima, pa je tako u ožujku bodrio Zagreb nakon velikog nevremena. Ovom je objavom umjetnik Kapetanović još jednom izrazio podršku Hrvatskoj, označavajući da se nalazi u Dallasu.