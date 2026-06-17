Obavijesti

News

Komentari 0
IZRAZIO PODRŠKU HRVATIMA

Sarajevski umjetnik Vatrenima: 'Pokažite im zube, susjedi!'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Sarajevski umjetnik Vatrenima: 'Pokažite im zube, susjedi!'
Foto: Midhat Kapetanović/Facebook

Ovom je objavom umjetnik Kapetanović još jednom izrazio podršku Hrvatskoj, označavajući da se nalazi u Dallasu

"Pokažite im zube, susjedi!" - objavio je na svojem Facebook profilu sarajevski umjetnik Midhat Kapetanović iz ilustraciju vjeverice Zagija. Svoju je podršku izrazio uoči prve utakmice Hrvatske na ovom Svjetskom nogometnom prvenstvu, koju u 22 sata u srijedu igra protiv Engleske.

Maskota Univerzijade iz 1987. odjevena je u dres hrvatske reprezentacije koja, simbolično, pokazuje zube. Sarajlija je poznat po ilustracijama u kojima često šalje poruke podrške gradovima i državama koji se bore s teškim okolnostima, pa je tako u ožujku bodrio Zagreb nakon velikog nevremena. Ovom je objavom umjetnik Kapetanović još jednom izrazio podršku Hrvatskoj, označavajući da se nalazi u Dallasu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DOZNAJEMO Uhićen član posade katamarana koji se sudario s jedrilicom. Četvero je poginulih!
TRAGEDIJA KRAJ SPLITA

DOZNAJEMO Uhićen član posade katamarana koji se sudario s jedrilicom. Četvero je poginulih!

Nakon dovršetka istraživanja, uz kaznenu prijavu danas će biti predan pritvorskom nadzorniku, rekli su iz policije...
Eksplozija kod Ivanića: Radnici pretakali kisik i završili u bolnici
U KRUGU PODUZEĆA

Eksplozija kod Ivanića: Radnici pretakali kisik i završili u bolnici

Liječnička pomoć pružena im je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, navodi policija
VIDEO Autobus se zapalio kraj Bjelovara: 'Vatra se brzo razbuktala, vozač je bio unutra'
ZATVORILI PROMET

VIDEO Autobus se zapalio kraj Bjelovara: 'Vatra se brzo razbuktala, vozač je bio unutra'

Požar su ugasili vatrogasci, a promet se preusmjerava na obilazni pravac Tuk - Klokočevac - Bjelovar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026