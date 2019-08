'Sastanak s Grlić Radmanom u Helsinkiju samo neslužben'

Slovenski ministar vanjskih poslova Miro Cerar izjavio je u srijedu da će se s hrvatskim ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom po svoj prilici sastati u četvrtak u Helsinkiju, na večeri u okviru neformalnog okupljanja europskih ministara, ali da se neće raditi ni o službenom niti radnom susretu na kojemu bi razgovarali o sadržajnim pitanjima odnosa dviju država, kako se očekivalo.

U razgovoru za Slovenski radio Cerar je odluku da sastanak bude sasvim neformalni i neslužbeni pojasnio razlikama u gledanju na temeljni problem između dviju država, pitanje arbitraže o granici, te izjave što ih je nakon njihova "sastanka upoznavanja" prilikom Cerarova ljetovanja u Hrvatskoj početkom kolovoza u razgovoru za televizijsku postaju N1 iznio Grlić Radman, a koje Cerar smatra nekorektnima.

"Hrvatski je ministar nakon tog našeg susreta u Hrvatskoj dao neke izjave koje nisu istinite. Na primjer, potpuno je neistinito da sam se ja (kao tadašnji predsjednik slovenske vlade 2017. godine) naginjao prihvaćanju prijedloga hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, odnosno da Slovenija odustane od arbitraže. To i još štošta što je izjavio hrvatski kolega ne stoji i nije točno. Ne radi se o pogrešnim interpretacijama Hrvatske, riječ je o falsificiranju stvarnih činjenica, a to mogućnost za daljnje razgovore stavlja u drugo svjetlo", kazao je Cerar za državni radio servis.

Cerar je dodao da će hrvatskog kolegu u Helsinkiju u prvom redu pitati kako Hrvatska u prvoj polovici iduće godine namjerava predsjedavati Europskom unijom.

"To nas zanima s vidika regije i s aspekta Europske unije. Slovenija se zalaže da se politika EU-a otvorenih vrata prema zapadnom Balkanu nastavi i da ne dođe do zaustavljanja procesa pridruživanja", kazao je Cerar.

Na pitanje o aplikaciji Hrvatske za članstvo u Schengenskom prostoru, Cerar je kazao da smatra kako Hrvatska za to treba ispuniti "sve uvjete", kako je dodao i onaj o "poštovanju vladavine prava", aludirajući na opetovane interpretacije Slovenije kako Hrvatska nepriznavanjem arbitražne presude i ocjenom da je granični prijepor bilateralno pitanje krši načelo vladavine prava i europski pravni poredak.

Slovenski mediji u srijedu navode da je hrvatski ministar vanjskih poslova prigodom zadnjeg sastanka s Cerarom izrazio interes da prisustvuje Bledskom strateškom forumu koji se u Sloveniji održava u nedjelju i ponedjeljak i da ga tamo očekuju iako dolazak još nije definitivno potvrđen.