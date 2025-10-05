Obavijesti

Sasvim je okej da Jelavić (stric) uvodi red u hrvatski nogomet

Piše Tomislav Klauški,
Sasvim je okej da Jelavić (stric) uvodi red u hrvatski nogomet

NOVI EXPRESS Sad nogometnom organizacijom upravlja pravomoćno osuđena stranka, pa zašto se ne bi sad angažirao i Nikica Jelavić? Možda ne nogometaš, ali netko koga će nogomet svakako prepoznati.

Kad su Kekinovi, glazbenik Mile i predsjednička kandidatkinja Ivana, primili tekstualnu poruku od Nikice Jelavića (ne nogometaša) i pjevač Mile se pojavio na onoj nesretnoj kavi s osobom za koju tvrdi da nije znao tko je dok nije s njom poveo razgovor, iste su večeri odjurili na policiju.

Gdje je tijelo ludog majora iz Bjelovara? Srbija: Vratite nam ga! Hrvatska: Nije više kod nas
NOVI EXPRESS Misterij oko tjelesnih ostataka zloglasnog oficira JNA koji je ubio 11 hrvatskih branitelja i samoga sebe u suludom činu

NOVI EXPRESS Misterij oko tjelesnih ostataka zloglasnog oficira JNA koji je ubio 11 hrvatskih branitelja i samoga sebe u suludom činu
ŠOK! Ovo je učiteljica koja je tjerala dječake da nose masku iz Vriska dok ih je silovala!
ŠOK! Ovo je učiteljica koja je tjerala dječake da nose masku iz Vriska dok ih je silovala!

INDIANA, SAD Brittany Fortinberry (31) optužena je za 47 kaznenih djela seksualnog zlostavljanja dječaka koje je zavodila, silovala i drogirala. U jednom slučaju natjerala ih je da nose masku iz filma Vrisak tijekom grupnog seksa. Prijeti joj do 40 godina zatvora
Emotivna objava kćeri poginulih Maltežana: 'Sretna sam što sam imala tako predivne roditelje...'
"Izgubili smo četvero posebnih ljudi. Raj je dobio četiri nova anđela", opraštaju se obitelj i prijatelji od poginulih Maltežana...

"Izgubili smo četvero posebnih ljudi. Raj je dobio četiri nova anđela", opraštaju se obitelj i prijatelji od poginulih Maltežana...

