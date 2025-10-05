NOVI EXPRESS Sad nogometnom organizacijom upravlja pravomoćno osuđena stranka, pa zašto se ne bi sad angažirao i Nikica Jelavić? Možda ne nogometaš, ali netko koga će nogomet svakako prepoznati.
KLAUŠKI O NOGOMETU PLUS+
Sasvim je okej da Jelavić (stric) uvodi red u hrvatski nogomet
Čitanje članka: 3 min
Kad su Kekinovi, glazbenik Mile i predsjednička kandidatkinja Ivana, primili tekstualnu poruku od Nikice Jelavića (ne nogometaša) i pjevač Mile se pojavio na onoj nesretnoj kavi s osobom za koju tvrdi da nije znao tko je dok nije s njom poveo razgovor, iste su večeri odjurili na policiju.
