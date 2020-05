Sauchin odvjetnik: 'Vještaci su bili pristrani u analizi potpisa'

- Ti putni nalozi su istiniti i tvrdim da su se ta putovanja odvila, USKOK to jako dobro zna. Ja sam osobno bio s Petrovićem i Budakom na tim putovanjima – komentirao je Tomislav Saucha na nastavku suđenja u aferi Dnevnice.

U utorak je nakon duge pauze uzrokovane epidemijom korona virusa nastavljeno suđenje Sauchu i Zeljko gdje je njihova obrana imala priliku uložiti primjedbu na iskaze vještaka. Na prošlom ročištu u veljači, grafološki vještaci Zvonimir Ćorić i Đuro Črnjak ustvrdili su da je bivši predstojnik premijerova kabineta Tomislav Saucha zajedno sa svojom tajnicom Sandrom Zeljko potpisao sve sporne putne naloge te putne račune. USKOK tereti Saucha i Zeljko da su preko krivotvorenih putnih naloga iz proračuna izvukli oko milijun kuna u periodu od 2013. do 2016. godine. Tako su krivotvorili 30 putnih naloga na kojima su prikazivali da je Slavko Goldstein službeno putovao po Europi, također po istom principu krivotvorili su 40 putnih naloga na ime Nevena Budaka te 43 putna naloga Siniše Petrovića. Prema optužnici USKOK-a, sporna putovanja se nikada nisu dogodila. Optuženi Saucha i Zeljko su se odmah nakon čitanja optužnice izjasnili da se ne osjećaju krivima.

Odvjetnik Saucha Darko Maržić smatra da su iskazi Ćorića i Črnjaka, a posebice Ćorića neutemeljeni, kontaminirani i neobjektivni jer je on prije nego što je postao službeni vještak u ovom slučaju, istupao u medijima i javno govorio o predmetu vještačenja aludirajući na Saucha da je sam potpisivao sporne putne naloge. Također, obrana je osporila metodologiju kao i rezultate grafološkog vještačenja tvrdeći da Ćorić i Črnjak radili zajedno te da u vještačenju ne mogu svojevoljno tumačiti potpise.

- Kontaminirani Ćorić napravio je preko tisuću vještačenja dok je Črnjak napravio njih samo 150 u cijeloj svojoj karijeri. Nije to neka respektabilna brojka koja će njega činiti stručnim autoritetom i iskusnim vještakom. I sud je vidio da je na 90% pitanja odgovarao Ćorić, a ne Črnjak – navodi Maržić argumentirajući svoje navode.

Vještaci su na prošlom ročištu i potvrdili da je neka osoba, koja dobro poznaje Sauchu, mogla naučiti njegov potpis i potpisivati se umjesto njega, ali su ipak zaključili da je Saucha potpisnik spornih naloga.

- Činjenica je da su sudski vještaci Zvonimir Ćorić i Đuro Črnjak svako malo mijenjali svoj iskaz i da su se prilagođavali iz minute u minutu, još su bili jako ponosni jedan na drugog kako su se uspjeli 'izvući'. To vrijeđa i ono malo zdrave logike koja je ostala u ovom procesu – oštar je bio Saucha nakon čega ga je sutkinja Sanja Mazalin upozorila da 'smiri svoje emocije'.

Saucha se na kraju ročišta okomio i na zastupnika USKOK-a Krešimira Ostrogonca da su mu 'namjerno' odabrali pristranog vještaka Ćorića koji je o njemu i prije govorio u medijima.

Ostrogonac je demantirao takve tvrdnje jer prvotno, nije utvrđeno da je Ćorić utjecao na Črnjaka jer su obojica nakon analize došli do identičnih rezultata. Odbacio je tvrdnje i od nepristranosti vještaka jer je Ćorić svoje istupe u medijima opravdano obrazložio. Sauchov odvjetnik Maržić zatražio je od suda novo grafološko vještačenje no USKOK se protivi tom prijedlogu jer za to nema zakonskih razloga.