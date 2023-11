Sava nakon obilnih kiša: 'Došao nam je vodni val iz Slovenije, u četvrtak i petak nove oborine'

ZAGREB - Tijekom utorka je zbog visokog vodostaja bilo problema u gornjem toku rijeke Kupe, na području kraj Broda na Kupi. Ondje smo čak zabilježili nove rekorde, no nasreću do jutra je sve opalo. Voda se povukla s cesta te se ne očekuju novi problemi. Karlovačko i sisačko područje bi u ovom valu trebalo proći bez problema, odnosno ne očekuju se poteškoće u toku Kupe i Save. Što se Zagreba tiče, došao nam je vodni val iz Slovenije, no i tu je nedostajalo oko pola metra do proglašenja redovnih mjera. I tu je vodostaj u opadanju. Nove oborine očekujemo tijekom četvrtka i petka te ćemo tek vidjeti kakvo će biti stanje - rekao nam je Tomislav Novosel iz Glavnog centra za obranu od poplava Hrvatskih voda.