'Savjetnica mi je prigovorila da nisam bila na svim stručnim skupovima. Tad sam liječila rak'

Rad sa savjetnicima Agencije za odgoj i obrazovanje prečesto je neugodno iskustvo, iako su upravo savjetnici ti koji bi im trebali biti oslonac i stručna pomoć u poslu, kažu nam učiteljice i nastavnice u hrvatskim školama s kojima smo razgovarali nakon javnog istupa sad već bivše učiteljice razredne nastave. Podsjetimo, učiteljica s dugogodišnjim radnim stažom dala je otkaz nakon što je savjetnica koja ju je ocjenjivala za stručno napredovanje procijenila da je "poremetila nastavni proces" jer je utješila uplakanog učenika.

Naše sugovornice pojašnjavaju kako stručna napredovanja za učitelje i nastavnike znače viši profesionalni status, kao i veću plaću. No mnogo njih zbog lošeg odnosa savjetnika Agencije koji o napredovanjima odlučuju, na koncu odustanu od toga iako imaju i više nego dovoljno uvjeta.

A najgore od svega im je što se nemaju kome obratiti za drugo mišljenje ili pravnu zaštitu jer se opet sve vraća na - Agenciju.

'Napredovanje mora biti neugodno'

- Radim kao nastavnica u srednjoj školi. Ja volim svoj posao i ne želim otići iz sustava, poput kolegice, no nisam napredovala, niti se više u to želim upuštati nakon što sam prošla katastrofalnu situaciju sa savjetnicom. A isto mi kažu i druge kolege u njezinoj nadležnosti. Kod nas je malo napredovanja - započinje priču o svome iskustvu nastavnica u srednjoj školi jedne od županija na moru. Napomenimo kako je većina naših sugovornica tražila anonimnost jer smatraju da će imati samo još više problema, što s ravnateljima, što s Agencijom, a da pritom neće dobiti profesionalnu zaštitu.

No smatraju da je potrebno javno, pa makar anonimno, progovoriti o ovim problemima, iako mnogi imaju i vrlo pozitivna iskustva sa svojim savjetnicima.

- Prije otprilike četiri godine bila sam prof. mentor i trebala napredovati u prof. savjetnika nakon pet godina. Po Pravilniku o napredovanju treba odraditi zadane uvjete, prikupiti dokumentaciju, te određeni broj bodova za napredovanje. Prije nego što sam krenula u to, htjela sam razgovarati sa svojom savjetnicom. No odmah mi je odgovorila da bi možda bilo bolje da ne idem u napredovanje - ističe naša sugovornica.

Kako kaže, savjetnica ju je ipak primila na razgovor, no samo da bi je šokirala.

- Dala mi do znanja da se ne slaže s mojom "idejom napredovanja". Spomenula mi je da nisam baš redovita na stručnim usavršavanjima. Istina, u jednom peridu nisam bila redovita jer sam imala karcinom. Pritom sam tek kratko bila na bolovanju, te sam se vratila na nastavu uz zračenja i liječenje. No ona je rekla da se tu nema što reći jer nisam bila na bolovanju. Izračunala je da imam 75% dolaska na stručne skupove, i da sam često ranije odlazila sa skupova. Odlazila sam kad sam išla na zračenja. Osim toga, stručni skupovi su samo jedan od uvjeta za napredovanja - govori nam nastavnica.

Kako kaže, savjetnica, poznata po "jedinstvenom", a zapravo grubom pristupu, rekla joj je kako "napredovanje mora biti neugodno iskustvo jer je to procjena moga rada".

Rigidni stavovi savjetnika

- Bilo je drugih situacija. Primjerice, nije dala ni čuti da se učenicima puštaju materijali o radioaktivnosti na engleskom jeziku, iako na stručnim skupovima uredno ispunjavamo materijale na engleskom. Ne dozvoljava da učenici ispravljaju negativne ocjene na redovnom satu, ali ni na dopunskoj nastavi, a na pitanje kad da ispravljaju ocjene, odgovara da ona to ne zna - otkriva nastavnica koja je nakon toga tražila njezino izuzeće.

No, kaže, nije postigla ništa. U procjenu napredovanja joj je došao savjetnik iz Zagreba, koji je manje-više preuzeo dokumentaciju od kolegice, pratio je njezin sat, ali bez pregleda kabineta, opreme itd. Procijenio je da nastavnica nije za napredovanje.

- Nemam problem s kritikama na svoj rad, dapače, voljela bih da imamo stalnu suradnju savjetnika. No ovakav odnos je neprihvatljiv. Nisam se žalila na odluku, i sad sam u statusu profesora početnika, ukinuto mi je i prethodno napredovanje u profesora mentora. Taj status trebao bi biti nekakva nagrada za rad nastavnika. Istina, ima ih dosta koji nikakve nagrade ne zaslužuju, no previše nas je suočeno s rigidnim stavom savjetnika koji svoj rad temelje poštivanju formalnosti. Prigovaraju jer, primjerice, nije odrađena lekcija u satu koji je zapisan u programu. No kakav bih ja to profesor bila kad bih samo gazila kroz gradivo, bez obzira na to jesu li učenici nešto savladali - pita se nastavnica.

Neodržavanje škole i stručni rad

Učiteljici razredne nastave u područnoj školi u Dalmaciji s više od 30 godina staža u razredu i brojnim znanstvenim radovima, savjetnica je odbila napredovanje u status izvrsnog savjetnika. U procjeni je, kaže nam učiteljica, napisala kako nastava tjelesne kulture nije odrađena prema propisima jer sva djeca nisu imala prikladnu odjeću ni tenisice, niti su se dobro zagrijali. Učiteljica nam kaže kako se dvorana u njihovoj školi uopće ne grije, pa nije htjela da se presvlače, a neka djece niti nemaju tenisice.

- Kakve veze moj stručni rad ima s neodržavanjem škole. I kako da kažem roditeljima da trebamo opremu, kad neki imaju tako malo novca da djeci kupuju po dva broja veće tenisice da im što duže traju - kaže nam ova učiteljica koja je ipak uložila žalbu na odluku svoje savjetnice.

Posebno ju je, kaže, pogodilo to što je savjetnica s omalovažavanjem komunicirala s njom, striktno se držala formalnosti - "zašto u e-dnevniku nisu upisane tri bilješke, već samo dvije" - a nije obraćala pažnju na kreativne uratke djece, i slično.

Prijetnje ravnatelja

Veza s Agencijom pri napredovanju za nastavnike su ravnateljice i ravnatelji, no kažu, tu često presuđuju osobni stavovi nadređenih. Profesorica hrvatskog jezika u srednjoj školi u Rijeci i voditeljica nastavničke grupe "45minuta" Tamara Šoić ispričala nam je o svome iskustvu o kojem su mediji već pisali prije nekoliko godina.

- Na kraju nastavne godine u jednom sam razredu imala veći broj negativnih ocjena, a tadašnji ravnatelj je tražio da ih preinačim u pozitivne. Kad sam to odbila, rekao je da sigurno neću napredovati kad steknem uvjete, iako će on tada biti u mirovini. Ucjene i prijetnje ne bi smjele onemogućavati rad nastavnika, ali na žalost, neprekidno smo izloženi prijetnjama - ističe ona.

Kako kaže, ravnatelj je odbio poslati dokumentaciju i kolegice koja je stekla uvjete za napredovanje zbog osobnog sukoba s njom.

- Prema starom Pravilniku o napredovanju, Nastavničko vijeće moralo je dati suglasnost za napredovanje. Prema novom Pravilniku, dokumentaciju prikuplja nastavnik, ali viši savjetnik, kada dolazi na uvid u školu, razgovara s ravnateljem i ako je taj razgovor nepovoljan, nastavnik nema šanse napredovati - pojašnjava Tamara Šoić.

Većina nastavnika i učitelja ipak ostaje u sustavu, kažu. Sigurno nisu sva iskustva sa savjetnicima i Agencijom loša, a posao im, ističu, nije tek posao, već zvanje. No iskustva poput ovih ostavljaju duboki trag u njihovu radu, a to u konačnici osjete djeca i sam sustav koji u najgorem slučaju ostaje bez dobrih nastavnika.

Agencija za odgoj i obrazovanje još nije odgovorila na naš upit o slučaju učiteljice razredne nastave o kojoj smo pisali ovaj tjedan.

