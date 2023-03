Nagrađivana učiteljica dala je otkaz: Savjetnica joj prigovorila što tješi uplakanog prvašića

"Učiteljica je podijelila radne bilježnice za vrijeme sata te time poremetila nastavni proces. Tim je biranim riječima osoba zadužena za napredovanje učitelja ocijenila moj rad. Znala sam tada da je nešto duboko trulo u državi Hrvatskoj i da ću se boriti, ali nisam znala kako. Daleko od toga da moj ego ne može podnijeti kritiku, ali ono što je savjetnica vidjela kao poremećaj nastavnog procesa za mene je bila potpuno razumna, ljudska i empatična reakcija."

Tim je riječima na svome Facebook profilu nagrađivana učiteljica razredne nastave iz okolice Zagreba (podaci poznati redakciji) započela objašnjenje zašto nakon više od 15 godina rada u školi napušta cijelu priču. O njezinu radu generacije djece i roditelja imaju samo najbolje riječi zbog kreativnog, toplog pristupa djeci i svome poslu.

A ono što se u razredu tog dana dogodilo, opisuje ona sama:

"Bilo je to početkom ove školske godine trinaesti dan nastave prvoga razreda. A bilo je ovako… Jedan učenik, strani državljanin, zbunjen i uplašen počeo je plakati usred sata. Teško mu je i ništa ne razumije. Ne osvrćući se uopće na komisiju koja baš taj sat promatra moj rad ne bi li me ocijenila, prekinula sam sve, došla do djeteta, čučnula, zagrlila, pitala ga u čemu je problem, iako sam znala da mi ne zna reći. Predložila sam da baš on podijeli radne bilježnice ostaloj djeci. Čitala sam mu imena, a on je nosio bilježnicu od djeteta do djeteta. I pogodio je svakoga. Sunce je zasjalo, suze su nestale, đaci zapljeskali. Neki žive sto života i ne dožive takvu sreću, a ja skoro svaki dan"

No savjetnica je to vidjela drugačije. Učiteljici je poslije sata očitala bukvicu, te poslije u pismenom izvješću napisala kako je učiteljica "poremetila nastavni proces jer je dijelila radne bilježnice", iako to nije bilo najavljeno u pripremi sata. Ona ističe da je to kap koja je prelila čašu, nakon što se godinama susretala sa sličnim "tvrdim" reakcijama na svoj rad:

"Svako dijete zaslužuje barem jednu odraslu osobu koja će vjerovati u njega… I jednu koja će mu obrisati suze. Tko je ikada pretvorio dječje suze u smijeh zna o čemu pričam. Al ne znaju neki, šta mi znamo..."

Brojni stanovnici njezina grada, posebno oni čija djeca su bila njezini učenici, šokirani su njezinim odlaskom iz škole, kao i brojni prijatelji, te kolege jer je njezin rad poznat daleko izvan školskih klupa. Ipak, istaknula nam je kako ne želi da joj se objavljuje identitet upravo zbog djece i svih drugih kolegica i kolega u školi koji dobro rade svoj posao.

Sve je, pak, komentirao Igor Matijašić, ravnatelj OŠ Milana Langa u Bregani, koji se i sam suočavao s odlascima učitelja i nastavnika.

- Odlazak svakog kvalitetnog djelatnika iz obrazovnog sustava jest dugoročan gubitak za učenike (osobito u osnovnim školama) jer su upravo ti pojedinci iznimno važni u razvoju i sazrijevanju djece. Ne treba bježati od istine koju svi znamo - u svakom velikom sustavu, pa tako i našem, vjerojatno postoje i osobe koje su miljama daleko od kvalitetnog rada (i oni, nažalost, svakodnevno ulaze u školske prostore te staju pred učenike). Stoga, da je obrazovni sustav posložen na pravi način, trebalo bi one najkvalitetnije čuvati kao malo vode na dlanu, omogućiti im da se razmašu, ispolje svoju kreativnost, ostvare sve ideje na dobrobit djece, a konstruktivnom stručnom analizom ukazalo bi im se na moguća dodatna poboljšanja u radu... - ističe Matijašić, te nastavlja:

- Da je sustav posložen kako nije, shvatilo bi se da nisu najvažnije „kvačice“ u eDnevniku, već neposredan rad s malim neiskvarenim bićima te da su od papira puno važniji dječji osjećaji... Da je sustav drugačiji, savjetnici koji dolaze u uvid pojedinim učiteljima bili bi najistaknutiji pojedinci koji imaju iza sebe rezultate kojima se mogu dičiti ostvarene na najvažnijem i jedinom mjerodavnom mjestu - u učionici... Da je sustav bolji, možda bi jedna nadasve sjajna učiteljica i danas bila na svom "predodređenom“ mjestu - među svojim učenicima u razredu!

A ona sama je zaključila:

"Ali kako da se borim kad sustav ne mogu promijeniti, a ne mogu ni sebe – jer ja bih opet i opet poremetila nastavni proces ako moram birati između procesa i djeteta. Pa da ja više ne remetim, teška srca, ali s vjerom u sebe i nekoga tko od gore vidi sve odlučila sam otići s osmjehom... Nisam otišla odmah, čekala sam da me prođe, da se ohladim, da rana zacijeli, da ih naučim abecedu. Jer jednostavno nisam mogla pojmiti da nakon petnaest godina vrijednog i predanog rada u školi odem tužna i bez osmijeha. Jučer smo imali Abeceda party - jer smo naučili cijelu abecedu. Na posao sam išla s dvije disco kugle i zvučnikom, donijela sam tanjure, čaše, sokove, kokice. Pripremila sam im švedski stol. Pjevali smo i plesali, malo plakali. Kakav je to poremećaj nastavnog procesa bio. Tektonski. Od prvog do zadnjeg dana moga rada u školi učenicima sam davala sebe, ali morala sam otići da ne izgubim – sebe. Dobili su mladu prekrasnu učiteljicu kojoj mogu poželjeti da remeti proces onako kako sam ga ja remetila jer u moj život sreću je unosio baš svaki taj poremećeni dan."

Zatražili smo komentar Agencije za odgoj i obrazovanje, te ćemo ga objaviti čim ga dobijemo.

