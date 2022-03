Savjetnik gradonačelnika Mariupolja za 24sata: 'Tijela pokapamo u masovne grobnice'

Nema šanse da pristanemo. To je ruska predstava, govori nam Petro Andrušenko, savjetnik gradonačelnika Mariupolja s kojim smo u kontaktu posljednja dva dana.

Govori o ultimatumu Rusije koja je pozvala ukrajinske vojnike da polože oružje i napuste razoreni grad na sigurnoj i dogovorenoj ruti. Dali su im rok do ponedjeljka u pet ujutro, po moskovskom vremenu. Odgovor je bio kratak i jasan: Nema govora o predaji, poručila je potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk.

"Ruska predstava"

Zamolili smo Andrušenka, koji zajedno sa stotinama tisuća ljudi i dalje boravi u opkoljenom Mariupolju, ruskoj meti od prvog dana invazije, da nam objasni zbog čega je ultimatum rezolutno odbijen. Na sigurnom je, komuniciramo telefonski.

- To je obična laž. Obična ruska predstava. Mariupolj je jedno od glavnih pitanja i problema ovog rata, a nalazi se usred velikog procesa između ukrajinske vlade i ruske diplomacije. Nema službene reakcije iz Mariupolja na ultimatum jer se i nije radilo o službenoj komunikaciji s gradom. To je bilo pitanje za ukrajinsku vladu i našeg predsjednika. Ne možemo prihvatiti ultimatum koji počiva na laži. Rusi samo žele napraviti predstavu za svoje ljude, da se čini da nešto poduzimaju s ovom situacijom. Taj ultimatum je apsolutna laž i predstava i nećemo reagirati na nju. Rusi, nemojte nam "pomagati" na taj način - odrješit je Andrušenko.

Kao i u prošlom razgovoru, zamolili smo ga da nam u kratkim crtama opiše situaciju u Mariupolju. Ukrajinska strana, podsjetimo, žrtve broji u tisućama, civilni objekti kao što su bolnice i rodilišta su pod stalnim granatiranjima, ljude se zakapa u masovne grobnice, a evakuacije službenim koridorima su praktički nemoguće. Obruč se steže oko grada, nema struje, grijanja ni vode, zalihe hrane i vode se stanjuju, a posljednje vijesti donose informacije o bombardiranju kazališta i škole koje su služile kao civilna skloništa. Spasioci još traže ljude pod ruševinama, koliko im uvjeti dopuštaju.

- Rusi pokušavaju ubiti sve u Mariupolju. Pokušavaju nas izgladniti, pokušavaju nas ubiti uništavanjem, iskorištavanjem humanitarne situacije i blokadama evakuacijskih koridora. Pokušavaju nas pobiti na sve načine - nabraja gradonačelnikov savjetnik. Naglašava da se nikad nisu susreli s nečim ovakvim.

- Ovo je ratni zločin. U dosadašnjoj povijesti 21. stoljeća nismo imali ovakav primjer očitog uništavanja kao što je Mariupolj. Ovo je najveći ratni zločin na ovim prostorima - dodaje, potvrđujući upozoravajuće riječi Josepa Borrella, visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost.

Kako kaže, na ulicama grada i dalje leže tijela poginulih civila.

- Istina je, mrtvi ljudi su na ulicama Mariupolja. Puno ljudi. Pokapamo ih u masovnim grobnicama, ako možemo. Nema drugog načina. Sva naša službena groblja su blokirana i napadnuta. Nemamo drugog izbora, moramo nešto učiniti s mrtvim ljudima na ulicama - objašnjava Andrušenko. Uvjeren je da se takvi napadi izvode s ciljem demoraliziranja.

- Zato gađaju humanitarne ciljeve. To nisu ljudi, nego životinje. Ukrajinci, kad ljudi učine nešto ružno i užasno, kažu da su to životinje, a ne ljudi. To se odnosi na ruske vojnike u Ukrajini. Ovo je potpuno neljudski čin - priča savjetnik mariupoljskog gradonačelnika za 24sata.

Još uvijek nema službenih informacija o eventualnim žrtvama u bombardiranoj školi i kazalištu. Kaže da im je teško provjeriti zbog stalnih napada. Gradonačelnik Vadym Bojčenko usporedio je mariupoljsku situaciju s onom iz Drugog svjetskog rata, rekavši da centra grada više nema. Ne postoji ni mali komad zemlje u gradu koji nema znakova rata. Procjenjuje se da je u gradu trenutno zarobljeno oko 300 tisuća ljudi. Andrušenko nam je ranije rekao da su uspjeli na sve moguće načine evakuirati pedesetak tisuća ljudi, dok ih još oko dvadeset tisuća čeka na izvlačenje.

Manolis Androulakis, generalni grčki konzul u Mariupolju i posljednji diplomat zemlje članice Europske unije koji je napustio opkoljeni grad, rekao je da se nada da više nikad neće vidjeti ništa slično.

- Mariupolj će doći na popis gradova koji su potpuno uništeni u ratu. Ne moram ih nabrajati - Guernica, Coventry, Alep, Grozni, Lenjingrad... - poručio je.

Jedan od ukrajinskih zastupnika, Jaroslav Železnik, opisao je Mariupolj kao pakao na zemlji. Njegov kolega, Dmitro Gurin, uvjeren je da Rusi namjerno izazivaju glad u gradu kako bi učvrstili svoju poziciju u diplomatskom procesu.

- Ako se grad ne preda, a grad se neće predati, pobijedili su. Nće pustiti ljude van - rekao je.

Prolazi 26. dan ruske invazije na Ukrajinu. Mariupolj je i dalje pod opsadom.